11 апреля
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Недвижимость

В гармонии с природой. Трешку напротив хвойного леса продают за 9,6 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру напротив соснового бора продают за 9,6 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 35А. Объявление размещено на «Авито».

Трешку напротив хвойного леса продают за 9,6 млн рублей в Барнауле
Трешку напротив хвойного леса продают за 9,6 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки составляет ровно 60 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 159 тыс. рублей.

Квартира находится на пятом этаже из восьми в новом доме из застраивающегося комплекса. Дом введен в эксплуатацию в декабре 2019 года и считается продолжение барнаульской рублевки.

Квартира очень светлая, благодаря белым стенам и большим окнам. За счет этого комнаты кажутся визуально больше.

В доме сделали теплые полы, покрыли керамогранитом и водостойким ламинатом. Стены покрыты обоями и декоративной штукатуркой.

Из окон открывается красивый вид на сосновый бор. По словам хозяев, отсюда слышно пение птиц.

Во дворе дома расположен санаторий «Барнаульский», через дорогу находится лыжная база «Динамо», а в соседнем доме — магазины.

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