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В Индустриальном районе Барнаула на полгода заморозили строительство парка

«Барнаулкапстрой» получил разрешение на строительство парка в Индустриальном районе, сообщает официальный сайт города. Однако в компании altapress.ru сообщили, что работы начнутся не раньше весны 2019 года.

Девушка в бассейне.
Девушка в бассейне.
СС0

Парк должен появиться в центре микрорайона Северо-Западный (на ул. 65 лет Победы, 20), который ограничен улицами Попова, Энтузиастов, Солнечная поляна и Павловским трактом. Проект планировки будущей рекреационной зоны находится в разработке, но уже известно, что там планируется открытый бассейн. Скорее всего часть территории будет коммерческой, так как для строительства привлекается инвестор.

По данным мэрии, разрешение на I, II и III очереди парка действует с ноябре 2018 года по май 2021-го. Сейчас «Барнаулкапстрой» готовит проект планировки парка.

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