В Индустриальном районе Барнаула на полгода заморозили строительство парка

Парк должен появиться в центре микрорайона Северо-Западный (на ул. 65 лет Победы, 20), который ограничен улицами Попова, Энтузиастов, Солнечная поляна и Павловским трактом. Проект планировки будущей рекреационной зоны находится в разработке, но уже известно, что там планируется открытый бассейн. Скорее всего часть территории будет коммерческой, так как для строительства привлекается инвестор.
По данным мэрии, разрешение на I, II и III очереди парка действует с ноябре 2018 года по май 2021-го. Сейчас «Барнаулкапстрой» готовит проект планировки парка.