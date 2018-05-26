В историческом небоскребе Барнаула сдают в аренду магазин

Дом на Гоголя, 76 построен в 1915 году. Фото : Из открытых источников. Гоголя, 76. Фото : "Авито". Гоголя, 76. Фото : "Авито". Гоголя, 76. Фото : "Авито". Гоголя, 76. Фото : "Авито".

Стоимость предложения — 50 тысяч рублей в месяц за 96 кв. м. Потенциальному арендатору обещают, что помещение идеально подойдет под любой магазин, банк, аптеку, офис, салон красоты, стоматологию, кафетерий, бар и многое другое. В виде бонусов — соседство с остановкой общественного транспорта на Спартака, торгово-офисным центром "Плаза", где есть клуб и другое.

Агент утверждает, что новый собственник без проблем разместит свою вывеску на фасаде исторического здания. Это важное дополнение, потому что в последнее время собственникам или арендаторам помещений в зданиях-памятниках все труднее согласовать с мэрией размещение рекламных конструкций.

Гоголя, 76 — одно из самых видных исторических зданий Барнаула. Altapress.ru писал со слов его жильцов, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. По стенам поползли сквозные трещины, фасад изрыт дырами от анкеров рекламных конструкций. У собственников помещений нет средств на капитальный ремонт исторического здания, который существенно дороже ремонта обычного строения.



