Недвижимость

В историческом небоскребе Барнаула сдают в аренду магазин

Сегодня, 13:20.
Недвижимость

На улице Гоголя, 76 в Барнауле сдают в аренду магазин площадью 76 кв.м. Предложение интересно тем, что помещение находится в памятнике архитектуры регионального значения. Это знаменитый барнаульский небоскреб, построенный в начале прошлого века как доходный дом.

На продажу выставили квартиру в первом барнаульском "небоскребе"

Стоимость предложения — 50 тысяч рублей в месяц за 96 кв. м. Потенциальному арендатору обещают, что помещение идеально подойдет под любой магазин, банк, аптеку, офис, салон красоты, стоматологию, кафетерий, бар и многое другое. В виде бонусов — соседство с остановкой общественного транспорта на Спартака, торгово-офисным центром "Плаза", где есть клуб и другое.

Агент утверждает, что новый собственник без проблем разместит свою вывеску на фасаде исторического здания. Это важное дополнение, потому что в последнее время собственникам или арендаторам помещений в зданиях-памятниках все труднее согласовать с мэрией размещение рекламных конструкций. 

Гоголя, 76 — одно из самых видных исторических зданий Барнаула. Altapress.ru писал со слов его жильцов, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. По стенам поползли сквозные трещины, фасад изрыт дырами от анкеров рекламных конструкций. У собственников помещений нет средств на капитальный ремонт исторического здания, который существенно дороже ремонта обычного строения.


 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"One Loft" "One Loft"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Пролетарская, 150 Пролетарская, 150
Графская поляна Графская поляна