Недвижимость

В историческом центре Барнаула продают большое здание банка с хранилищем ценностей

Сегодня, 19:02.
Недвижимость

В Барнауле продают бывший банковский офис на пересечении улицы Анатолия с проспектом Социалистическим. Трехэтажное здание площадью 374 квадратных метров ранее занимал Сбербанк, пишет "Недвижимость Алтая".

Здание расположено в месте с исторической застройкой, однако само оно является краснокирпичным новоделом с зеркальными окнами.

На первом этаже располагаются кухня, подсобка, санузел, серверная и щитовые. Второй этаж занимает хранилище ценностей и клиентская зона. На последнем этаже находятся кабинеты, клиентская зона обслуживания и еще один санузел.

Рядом со зданием располагается собственная парковка. Объект находится под полным контролем: внутри и снаружи располагаются 40 камер.

Собственник выставил бывший офис Сбербанка за 28,05 млн рублей.

Распродажа в Сбербанке

Напомним, что осенью 2017 года Сбербанк анонсировал массовую распродажу своих офисов в Алтайском крае. Тогда на продажу выставили 15 офисов, в том числе и помещение в барнаульском ЖК "Анастасия" на Красноармейском проспекте.

В банке тогда объясняли, что продают помещения, в которых уже нет работающих офисов.

Ранее Сбербанк проводил исследование об эффективности расположения своих объектов в Барнауле — их посещаемости, удобстве и так далее. После этого, вероятно, были приняты решение о переформатировании сети.

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