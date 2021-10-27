В историческом здании Барнаула продается дизайнерская квартира с мраморным камином и образованными соседями

Светло-голубая сталинка с мозаикой «Небо Родины» — одна из визитных карточек Барнаула. Она была построена в 1939 году по проекту архитектора А. Боброва.
В 1941-м здесь поселились офицеры Лепельского артиллерийско-минометного и Барнаульского военно-пехотного училищ. А народная молва гласит, что здесь когда-то жили еще и сотрудники КГБ, а также большие чиновники.
Дом до сих пор иногда зовут «генеральский». Как отмечается в объявлении, сейчас здесь живут образованные и интеллигентные барнаульцы.
«В подъезде восемь квартир, по две на этаже, всего 24 квартиры в доме. Соседи образованные и порядочные люди — преподаватели, доктора и ученые», — подчеркивает автор объявления.
Жилое здание возведено из кирпича, поэтому стены здесь довольно массивные — толщиной не меньше 1 м, поэтому дом хорошо сохраняет тепло, да и соседей не слышно.
В подъезде широкие лестничные пролеты и винтажные перила. Это добавляет дому непередаваемый питерский флер.
Окна квартиры выходят на две стороны дома. Благодаря этому создается эффект визуального увеличения и без того большого пространства недвижимости.
В помещениях квартиры выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле. В алом кабинете установлен мраморный камин.
Новому хозяину останется встроенная мебель и гараж, расположенный на придомовой территории.