В историческом здании Барнаула продается ритуальный магазин и место под кафе над ним за 3,9 млн рублей

Объявление о продаже коммерческой недвижимости в здании конца XIX века, известного как магазин «Мануфактурные товары», появилось на днях на сайте «Циан». За почти 4 млн рублей покупателю предлагаются два помещения на первом и втором этаже, общей площадью 85 кв. м., в одном из которых уже есть арендатор.

Разные грани одного здания

Здание находится в центре краевой столицы, точнее в его исторической части на ул. Толстого, 36. На первом этаже на данный момент находится действующий магазин ритуальных услуг «Монумент», на втором — пространство для офиса, склада или кафе.

Улица Льва Толстого. Анна Зайкова.

Несмотря на всю красоту здания и ул. Толстого, продавец сконцентрировался на помещении, расположенном на первом этаже, где видны не столько плюсы коммерческой недвижимости, сколько ассортимент ритуального магазина.

Дом, в котором продаются помещения является объектом культурного наследия регионального значения. Он входит в так называемый «Торговый комплекс купца Морозова», куда также относят еще несколько объектов: «Дом купца Морозова» (ул. Толстого, 38/просп. Социалистический, 14), «Магазин купца Морозова» (ул. Толстого, 38-а), «Контора купца Морозова (ул. Ползунова, 31) и т.д.

Экскурс в прошлое

Улица Льва Толстого. Анна Зайкова.

Напомним, на ул. Толстого в XIX веке возводили свои особняки и первые торговые центры такие богатейшие купцы города, как Морозовы, Суховы, Смирновы. Часть двухэтажных купеческих домов сгорели при пожаре 1917 года, но немало зданий избежали печальной участи, став для современников лучшими образцами архитектуры старого Барнаула.

На ул. Толстого был построен целый торговый комплекс купца Морозова, считавшийся одним из богатейших людей в городе. Он основал торговый дом «Морозов с сыновьями», филиалы которого работали как в Барнауле, так и в других городах и селах края: в Бийске, Камне, Кузнецке, Шелаболихе, Усть-Чарышской Пристани.

Улица Льва Толстого. Анна Зайкова.

Здесь торговали одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном, сельхозтехникой. Кстати, перед революцией, в 1914 году компания Морозова заняла первое место в Барнауле по оборотам торговли.

Купеческая семья активно занималась благотворительностью, в том числе поддерживала образование. За это бизнесменов прошлого ценили и уважали жители города. Андрей Морозов и его сын Михаил даже избирались гласными городской думы

Торговым был , торговым и остается

Сегодня на территории объекта активно ведется торговля. Этому способствует и расположение магазина. Он находится в центре города, недалеко от Старого базара. Здесь фиксируется большой трафик, поэтому покупка коммерческой недвижимости с историей может принести неплохой доход.

Улица Льва Толстого. Анна Зайкова.

Бизнесмены не торопятся покупать недвижимость с «историческим» обременением. Тем не менее, в прошлом году своего хозяина нашел сложный объект, расположенный на ул. Мало-Тобольская, 36. Большое здание, пострадавшее от пожара в начале XX века построил купец Сухов. Оно долго время выставлялось на торги и, наконец, в конце декабря 2020 года было продано под реставрацию.

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