В Барнауле в четвертый раз за копейки продают один из старейших торговых комплексов города

Здание, расположенное на ул. Мало-Тобольская, 36, больше известно как Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Его безуспешно пытаются продать с 2017 года. На этот раз объект выставлен на площадке torgi.gov.ru не целиком, а частично. В лот вошли нежилые помещения первого и второго этажа, общей площадью 441,6 кв. м. Цена вопроса — 1 рубль. Первый взнос — 2 копейки.

Недвижимость с тяжелым бременем

В сопроводительной документации на сайте torgi.gov.ru состояние недвижимости оценивается как неудовлетворительное. Будущему хозяину она достанется с обременением. Имущество является объектом культурного наследия регионального значения.

Перечень требований к сохранению объекта содержится в охранном обязательстве.

Торговый дом «Сухов и сыновья» продают за рубль. Техническая документация проекта реставрации.

После покупки собственнику придется провести серьезную работу. Установление таблички с информацией об объекте культурного наследия в срок до 2021 года — самая малая часть обязательств.

Справка Прием заявок на участие в аукционе стартовал 13 ноября, а завершится — 11 декабря. Торги пройдут 15 декабря.

Среди обязанностей потенциального владельца значится:

— выполнить проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования , в том числе реставрации ограды ( до августа 2022 года)

в том числе реставрации ограды до августа 2022 года) — получить задание на проведение работ по сохранению в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края ( до июля 2021 года)

до июля 2021 года) — выполнить реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования , в том числе реставрацию ограды , на основании проектной документации до ( до октября 2025 года).

в том числе реставрацию ограды на основании проектной документации до до октября 2025 года). — заключить договор подряда на производство работ по сохранению объекта культурного наследия с организацией , имеющей лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, ( до ноября 2022 года) и т.д.

Замыкает список обязательство найти специалиста, который будет вести научное руководство и авторский надзор за объектом. Благо, проект реставрации уже есть. В 2016 году его подготовил томский специалист из «Генстройпроекта».

Интерьер магазина «Сухов и сыновья». pastvu.com

Земельный вопрос

Любопытно, что в в лоте ничего не сказано о земле. Ранее, когда объект продавался целиком, стоимость покупки взлетала в миллион раз. При копеечной цене здания, земля под ним была недешевой.

Торговый дом «Сухов и сыновья» на Московском проспекте ( сейчас — Ленинский). pastvu.com

Так, в 2017 году ее стоимость равнялась 20,6 млн рублей. В 2018 аппетиты продавцов чуть уменьшились. Цена снизилась до 14,9 млн рублей. В 2019 году недвижимость продавалась за 17,6 млн рублей.

В этом году о земельном участке открытые источники молчат, в том числе сайты торгов и «РТС Тендер». Удивительно, ранее говорилось, что здание нельзя продать без надела.

Стоит ли овчинка выделки?

По разным оценкам в старинный универмаг придется вложить не менее 30 млн рублей. Но, как не раз говорили эксперты, стоимость работ может со временем значительно увеличиться.

Торговый дом «Сухов и сыновья» продают за рубль. barnaulheritage.ru.

Здание серьезно пострадало после пожара 1998 года. Оно не законсервировано и ежедневно ветшает. Строение рискует кануть в лету, так и не найдя нового хозяина.

В технической документации сказано, что уже сейчас стены в некоторых местах разрушены, их кладка ослаблена, по всему объему здания выветрены швы, окон и дверей нет, канализация безнадежно устарела, пол частично провалился, помещения поражены гнилью. И это только малая часть несовершенств. По сути, помещения придется практически выстраивать заново.

Торговый дом «Сухов и сыновья» продают за рубль. Техническая документация проекта реставрации.

На другой чаше весов — культурная ценность объекта и его экономический потенциал в рамках туристического кластера краевой столицы. Если старейший универмаг восстановить, он станет уникальной жемчужиной центра города.

Елена Кабанова,

начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры:

У Маяковского есть такая строчка: «О разрухе не вой, а силы свои в работе удвой». Высказывание можно применить к памятникам архитектуры Барнаула. Да, любой из них — немного так называемый «белый слон», который требует серьезных вложений и не сразу окупается. И это непростое, но благодарное дело. В этой связи Пассаж Кричевцева в Бийске можно считать хорошим примером. Его выкупил собственник, который занимается сохранением и восстановлением памятника. В то же время профильное управление делает все возможное, чтобы такие объекты стали привлекательными для потенциальных собственников. Например, торговый дом «Сухов и сыновья» выставляется всего за 1 рубль. К нему прилагается готовый эскизный проект, прошедший ГИКЭ.

Эскиз здания на ул. Мало-Тобольская , 36. Техническая документация проекта реставрации.

Добавим, что часть строения расположена на пешеходной улице — так называемом Барнаульском Арбате. Она уже стала точкой притяжения для жителей краевой столицы, и в перспективе может превратиться в одну из главных достопримечательностей.

Без окон и дверей , зато с большой историей

Погорелец на Мало-Тобольской, 36 был частью Усадьбы купцов Суховых, которая до революции занимала целый квартал.

Торговый дом строился по-частям. Одну из них, которая сейчас выходит на угол ул. Мало-Тобольской и пр. Социалистический, возвели в 1880 году. Вторую, расположенную слева (со стороны знаменитых львов), достраивали позднее. Точнее, это было несколько другое здание. Впоследствии оба строения объединили. Об этом altapress.ru рассказал историк-краевед Данил Дегтярев.

Торговый дом «Сухов и сыновья» продают за рубль. barnaulheritage.ru.

Историк добавил, что гастроном — это один из немногих торговых домов со 140-летней историей, так и не сменивших профиль, как и магазин «Красный». Но «Красный» на 30 лет моложе, его построили в 1911 году.

Большой торговый комплекс, а по сути, почти полноценный гостиным двор, после революции стал ненадолго жилым. На первом этаже так и остались магазины, а на втором расположились квартиры. После войны в бывшем купеческом торговом доме размещались разные организации: изостудия, гастроном, канцелярский и продуктовый магазины, а также городское БТИ. Примерно в 60-е на фасаде здания появились знаменитые вывески «Гастроном» и «Хлеб».

Магазин «Сухов с сыновьями». Апрель 2017 года. Анна Зайкова

Историческая ценность объекта не исчерпывается ее стенами. Во дворе сгоревшего гастронома находятся различные складские помещения и постройки, а еще — дореволюционные кованые решетки и фрагменты ворот.

Данил Дегтярев,

историк-краевед:

Сейчас вся эта красота постепенно ржавеет, заброшенная и никому не нужная.

Магазин «Сухов с сыновьями». Апрель 2017 года. Анна Зайкова

Что касается львов — в технической документации их называю грифонами, — то они вместе с воротами, которые до революции служили въездом в большую Усадьбу купцов Суховых, отлично вписались в проект реставрации. И, скорее всего, станут украшением обновленного здания.

Кстати, один из львов-грифонов серьезно поврежден. Он установлен дырой внутрь двора. Вероятнее всего, это был заводской брак.

Эскиз здания на ул. Мало-Тобольская , 36. Техническая документация проекта реставрации.