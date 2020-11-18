В Барнауле в четвертый раз за копейки продают один из старейших торговых комплексов города

Недвижимость с тяжелым бременем
В сопроводительной документации на сайте torgi.gov.ru состояние недвижимости оценивается как неудовлетворительное. Будущему хозяину она достанется с обременением. Имущество является объектом культурного наследия регионального значения.
Перечень требований к сохранению объекта содержится в охранном обязательстве.
После покупки собственнику придется провести серьезную работу. Установление таблички с информацией об объекте культурного наследия в срок до 2021 года — самая малая часть обязательств.
Справка
Прием заявок на участие в аукционе стартовал 13 ноября, а завершится — 11 декабря. Торги пройдут 15 декабря.
Среди обязанностей потенциального владельца значится:
- — выполнить проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования, в том числе реставрации ограды (до августа 2022 года)
- — получить задание на проведение работ по сохранению в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (до июля 2021 года)
- — выполнить реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования, в том числе реставрацию ограды, на основании проектной документации до (до октября 2025 года).
- — заключить договор подряда на производство работ по сохранению объекта культурного наследия с организацией, имеющей лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, (до ноября 2022 года) и т.д.
Замыкает список обязательство найти специалиста, который будет вести научное руководство и авторский надзор за объектом. Благо, проект реставрации уже есть. В 2016 году его подготовил томский специалист из «Генстройпроекта».
Земельный вопрос
Любопытно, что в в лоте ничего не сказано о земле. Ранее, когда объект продавался целиком, стоимость покупки взлетала в миллион раз. При копеечной цене здания, земля под ним была недешевой.
Так, в 2017 году ее стоимость равнялась 20,6 млн рублей. В 2018 аппетиты продавцов чуть уменьшились. Цена снизилась до 14,9 млн рублей. В 2019 году недвижимость продавалась за 17,6 млн рублей.
В этом году о земельном участке открытые источники молчат, в том числе сайты торгов и «РТС Тендер». Удивительно, ранее говорилось, что здание нельзя продать без надела.
Стоит ли овчинка выделки?
По разным оценкам в старинный универмаг придется вложить не менее 30 млн рублей. Но, как не раз говорили эксперты, стоимость работ может со временем значительно увеличиться.
Здание серьезно пострадало после пожара 1998 года. Оно не законсервировано и ежедневно ветшает. Строение рискует кануть в лету, так и не найдя нового хозяина.
В технической документации сказано, что уже сейчас стены в некоторых местах разрушены, их кладка ослаблена, по всему объему здания выветрены швы, окон и дверей нет, канализация безнадежно устарела, пол частично провалился, помещения поражены гнилью. И это только малая часть несовершенств. По сути, помещения придется практически выстраивать заново.
На другой чаше весов — культурная ценность объекта и его экономический потенциал в рамках туристического кластера краевой столицы. Если старейший универмаг восстановить, он станет уникальной жемчужиной центра города.
Елена Кабанова,
начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры:
У Маяковского есть такая строчка: «О разрухе не вой, а силы свои в работе удвой». Высказывание можно применить к памятникам архитектуры Барнаула. Да, любой из них — немного так называемый «белый слон», который требует серьезных вложений и не сразу окупается. И это непростое, но благодарное дело. В этой связи Пассаж Кричевцева в Бийске можно считать хорошим примером. Его выкупил собственник, который занимается сохранением и восстановлением памятника. В то же время профильное управление делает все возможное, чтобы такие объекты стали привлекательными для потенциальных собственников. Например, торговый дом «Сухов и сыновья» выставляется всего за 1 рубль. К нему прилагается готовый эскизный проект, прошедший ГИКЭ.
Добавим, что часть строения расположена на пешеходной улице — так называемом Барнаульском Арбате. Она уже стала точкой притяжения для жителей краевой столицы, и в перспективе может превратиться в одну из главных достопримечательностей.
Без окон и дверей, зато с большой историей
Погорелец на Мало-Тобольской, 36 был частью Усадьбы купцов Суховых, которая до революции занимала целый квартал.
Торговый дом строился по-частям. Одну из них, которая сейчас выходит на угол ул. Мало-Тобольской и пр. Социалистический, возвели в 1880 году. Вторую, расположенную слева (со стороны знаменитых львов), достраивали позднее. Точнее, это было несколько другое здание. Впоследствии оба строения объединили. Об этом altapress.ru рассказал историк-краевед Данил Дегтярев.
Историк добавил, что гастроном — это один из немногих торговых домов со 140-летней историей, так и не сменивших профиль, как и магазин «Красный». Но «Красный» на 30 лет моложе, его построили в 1911 году.
Большой торговый комплекс, а по сути, почти полноценный гостиным двор, после революции стал ненадолго жилым. На первом этаже так и остались магазины, а на втором расположились квартиры. После войны в бывшем купеческом торговом доме размещались разные организации: изостудия, гастроном, канцелярский и продуктовый магазины, а также городское БТИ. Примерно в 60-е на фасаде здания появились знаменитые вывески «Гастроном» и «Хлеб».
Историческая ценность объекта не исчерпывается ее стенами. Во дворе сгоревшего гастронома находятся различные складские помещения и постройки, а еще — дореволюционные кованые решетки и фрагменты ворот.
Данил Дегтярев,
историк-краевед:
Сейчас вся эта красота постепенно ржавеет, заброшенная и никому не нужная.
Что касается львов — в технической документации их называю грифонами, — то они вместе с воротами, которые до революции служили въездом в большую Усадьбу купцов Суховых, отлично вписались в проект реставрации. И, скорее всего, станут украшением обновленного здания.
Кстати, один из львов-грифонов серьезно поврежден. Он установлен дырой внутрь двора. Вероятнее всего, это был заводской брак.
Факт
В прошлом году одно из зданий большой усадьбы было продано, о чем altapress.ru писал весной 2019-го. Это так называемый «Магазин Сухова». Его вместе с земельным участком приобрел Владимир Емелин, владеющий заводом плавленных сыров «Плавыч». Недвижимость обошлась индивидуальному предпринимателю в 6,871 млн рублей.
Предполагается, что новый собственник отремонтирует внутренние помещения, фасад здания, восстановит водостоки, обустроит отмостки. В историческом здании планируется открыть культурно-досуговое заведение. Не исключено, что это будет некое рок-кафе по типу бывшего бара ТАСС. Как пояснил altapress.ru Владимир Емелин, на сегодняшний день проект находится в разработке.