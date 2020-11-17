Компания SEUS строит на Алтае уже четвертый маслоцех с прицелом на Китай

Что из себя представляет объект
Цех будет иметь три производственных этажа общей площадью более 1 тыс кв. метров.
На сегодня возведены каркасы стен, установлены 12 емкостей, рассчитанных на 50 тонн масла каждая. Завозится необходимое оборудование, готовятся подъездные пути и монтируются автовесы.
Полностью завершить строительные работы планируется в сжатые сроки — на весну будущего года уже намечен технический запуск маслоцеха.
В компании рассчитывают, что на полную мощность он выйдет к началу следующего сезона.
По проекту предприятие может выпускать до 100 тонн нерафинированных масел из льна, рапса и подсолнечника в сутки. Его будет отгружать наливом в авто- и железнодорожные цистерны.
Линии мелкой фасовки масла в новом маслоцехе на первом этапе не будет, однако это направление инвестор на перспективу все-таки рассматривает.
Где уже запущено производство
«Сиболеум» при поддержке союза SEUS строит уже четвертый маслоцех в Алтайском крае. Аналогичные производства работают в Завьяловском, Мамонтовском районах.
Совершенно новый цех запущен на «Язевском ХПП» в Алейском районе. Отгрузка масел производится во все регионы России и за рубеж.
Где продается масло
Экспортное направление в компании считают самым перспективным.
«Алтайское растительное масло высоко ценится в Азии. Рапсовое масло используется как биотопливо. Льняное и подсолнечное имеет более широкий спектр применения. Его используют в пищевой, и даже косметической промышленности. Основными покупателями являются зарубежные партнеры из Китая, Монголии, Казахстана», — говорится в официальном сообщении компании.
Объем инвестиций в новый проект в Заринске «Сиболеум» не разглашает.