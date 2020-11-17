Компания SEUS строит на Алтае уже четвертый маслоцех с прицелом на Китай

В мае 2021 года компания «Сиболеум», сотрудничающая с экспортным союзом SEUS, планирует запустить новый цех по выпуску растительных масел. Работать он будет на базе «Заринского элеватора», выкупленного летом прошлого года одним из членов союза. Планы у инвестора серьезные: наладить переработку трех культур и усилить свои экспортные позиции.

Что из себя представляет объект

Цех будет иметь три производственных этажа общей площадью более 1 тыс кв. метров.

На сегодня возведены каркасы стен, установлены 12 емкостей, рассчитанных на 50 тонн масла каждая. Завозится необходимое оборудование, готовятся подъездные пути и монтируются автовесы.

Полностью завершить строительные работы планируется в сжатые сроки — на весну будущего года уже намечен технический запуск маслоцеха.

В компании рассчитывают, что на полную мощность он выйдет к началу следующего сезона.

По проекту предприятие может выпускать до 100 тонн нерафинированных масел из льна, рапса и подсолнечника в сутки. Его будет отгружать наливом в авто- и железнодорожные цистерны.

Растительное масло. Из архива редакции

Линии мелкой фасовки масла в новом маслоцехе на первом этапе не будет, однако это направление инвестор на перспективу все-таки рассматривает.

Где уже запущено производство

«Сиболеум» при поддержке союза SEUS строит уже четвертый маслоцех в Алтайском крае. Аналогичные производства работают в Завьяловском, Мамонтовском районах.

Совершенно новый цех запущен на «Язевском ХПП» в Алейском районе. Отгрузка масел производится во все регионы России и за рубеж.

Состав с флекситанками , наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна. Анна Зайкова

Где продается масло

Экспортное направление в компании считают самым перспективным.

«Алтайское растительное масло высоко ценится в Азии. Рапсовое масло используется как биотопливо. Льняное и подсолнечное имеет более широкий спектр применения. Его используют в пищевой, и даже косметической промышленности. Основными покупателями являются зарубежные партнеры из Китая, Монголии, Казахстана», — говорится в официальном сообщении компании.

Объем инвестиций в новый проект в Заринске «Сиболеум» не разглашает.