Руководство Дворца творчества ответило на пост о «куске жестяной трубы» на фасаде здания

Общественность бьет тревогу — здание памятника архитектуры краевого значения «Дворец пионеров», расположенный на ул. Пионеров, 2, разрушается. Внимание неравнодушных привлекла плохо установленная водосточная труба, из-за которой, по их мнению, страдает стена здания.

Волна возмущения

Юрий Красильников выставил эмоциональный пост в Facebook, на который откликнулись жители краевой столицы.

«Минобраз не может сделать кусок жестяной трубы, ждет пока вода с крыши разрушит стены, тогда будут выделены и освоены миллионы, а несколько тысяч — это не тот уровень… О какой цифровой образовательной среде речь?», — говорится на странице общественника.

Водосточная труба и стена фасада бывшего «Дворца пионеров». www.facebook.

Не всем памятникам архитектуры хорошо живется в краевой столице. На них не всегда хватает средств, особенно у предпринимателей, выкупивших здание с обременением. Так, в подвешенном состоянии до сих пор остается вопрос с «Русским чаем» (памятнике федерального значения Дом Шадрина), о котором altapress.ru писал в августе этого года.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Владельцы обнадежили, заверив, что не бросят памятник деревянного зодчества на произвол судьбы. Он законсервирован и готов к любой погоде. Но сколько он так сможет простоять — не известно.

Неудивительно, что разрушения на фасаде «Дворца пионеров» так заинтересовала общественника Юрия Красильникова. Капитальный ремонт здания был анонсирован еще в 2018-м, в январе этого года шла речь о переезде Дворца творчества. Но пандемия вмешалась и в эти планы.

Все под контролем

С вопросом о судьбе памятника архитектуры на ул. Пионеров, 2 altapress.ru обратился к руководству Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи.

Нам ответили, что согласно распоряжению правительства региона ( от 25.06.2018 года) здание находится в стадии проектирования как объект культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров».

Дворец творчества на ул. Пионеров , 2 в ожидании реставрации ( ноябрь 2020 года). Анна Зайкова.

Проектирование было выполнено Архитектурной мастерской Тоскина. По некоторым данным оно обошлось в 11,2 млн рублей. Сегодня проект реставрации и приспособления для современного использования строения находится на государственной экспертизе.

«В связи с этим любые работы по ремонту, реставрации фасада здания можно выполнять только с разрешения управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края», — дала официальный ответ администрация Дворца творчества.

Дворец творчества на ул. Пионеров , 2 в ожидании реставрации ( ноябрь 2020 года). Анна Зайкова.

Действительно, статус таких объектов не позволяет принимать решения о каких-либо строительных работах без согласования с контролирующим органом. Об этом же говориться в охранном обязательстве.

Тем не менее, руководство заверило, что вопрос с разрушающейся стеной и водосточной трубой в ближайшее время будет решен.

«Мы обязательно исправим ситуацию и проведем все необходимые работы по сохранению целостности фасада исторического здания», — пояснил Константин Юпатов, заведующий хозяйством Алтайского дворца молодежи.

Процесс идет

Только после прохождения Госэкспертизы можно будет говорить о стоимости глобальной переделки. Без этого подавать заявку на участие в краевой адресной инвестиционной программе бессмысленно. Поэтому бывший «Дворец пионеров» не вошел КАИП на 2021 год. Однако документ корректируется в течение года, и есть надежда, что после всех согласований он все же получит финансирование.

Дворец творчества на ул. Пионеров , 2 в ожидании реставрации ( ноябрь 2020 года). Анна Зайкова.

Звездный час для здания наступит не раньше следующего года. Руководство Дворца творчества настроено оптимистично и, говоря о сроках, надеется на весну. Единый заказчик капитального строительства, курирующий объект, оценок давать не спешить — нужно дождаться окончания всех необходимых бюрократических процедур.

В январе этого года читатели altapress.ru сообщили, что коллектив спешно съезжает из аварийных помещений. Но оказалось, что не все так плохо. Сотрудники Дворца творчества действительно, как говорится, «сидят на чемоданах», но переезд начнется только после решения о капитальном ремонте и рестоврации объекта.

К слову, вопрос ремонта держат на контроле в министерстве образования края.