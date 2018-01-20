Алтайский Дворец молодежи собирается переезжать

Здание Алтайского краевого дворца творчества и молодежи на ул. Пионеров, 2 (бывший ТЮЗ) капитально отремонтируют. Проект реконструкции и приспособления под современное использование уже готов, рассказала директор учреждения Наталья Новичихина.

Читатели altapress.ru сообщили, что помещения аварийные и коллектив спешно съезжает. На самом деле во Дворце действительно готовы переезжать, но причин для паники нет — здание ждет большая реконструкция, которую анонсировали в 2018 году.

«Дворец уйдет в капитальный ремонт по плану. Ничего стихийного в этом нет и причин для паники тоже. Если бы здание было аварийным, ни одна служба не разрешила бы нам вести образовательный процесс. Все у нас живо и здорово, ничего на голову никому не падает», — сказала в разговоре с altapress.ru Наталья Новичихина.

Когда начнется ремонт, пока неизвестно — еще прорабатывается вопрос о временном пристанище, но учебный год коллектив закончит в старом здании, а на лето отправится в профильные лагеря. 15 сентября занятия начнутся по плану.

Директор уверяет, что проектная документация для реконструкции готова, а вопрос ремонта держат на контроле в министерстве образования края.

Ранее сообщалось, что здание хотят не просто отреставрировать, но и осовременить. Проект предусматривает воссоздание снесенной части здания, которая эксплуатировалась раньше как театр юного зрителя, а также воссоздание оформления фасадов.

На разработку проекта из краевого бюджета выделили 11,2 млн рублей.

Дворец молодежи. Скриншот google.ru/maps

Что известно о Дворце пионеров

В здание на ул. Пионеров, 2 впервые пионеры переехали в 1962 году, в канун 40-летия Всесоюзной пионерской организации. В 1964 году во дворец пионеров переезжает ТЮЗ.

В 1972 году городской Дворец переименовали в Алтайский краевой Дворец пионеров и школьников.

В 2009−2010 учебном году произошла реорганизация учреждения на основе слияния двух краевых УДОД: АКДЮЦ и Центра развития творчества детей и юношества. Дворец получил новое название: КГОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи» (АКДТДиМ).

В 2011 году здание покинул МТА.