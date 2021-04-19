В 427 млн рублей обойдется стройка прокуратуры Алтайского края на месте уничтоженной усадьбы Михайлова

Новое здание в Барнауле, где расположится прокуратура Алтайского края в Барнауле, обойдется почти в полмиллиарда рублей.

Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской, 97.

Стартовая цена торгов составляет 426,8 млн рублей. Согласно проектным документам на сайте Госзакупок, восьмиэтажное здание на ул. Партизанская, 97 должно состоять из трех блок-секций и иметь подземную автостоянку.

Строительство должно начаться в апреле и закончиться в январе 2023 года.

Деньги направят из федерального бюджета.

На месте, где планируется стройка, до 2019 года была историческая усадьба купца Михайлова, но формально она не относилась к памятникам архитектуры.

Здание решили снести вопреки усилиям общественников, активистов и простых горожан, которые пытались спасти купеческий дом.

Altapress.ru успел заснять процесс разбора усадьбы.