В Новосибирске взяли под стражу важного строителя

В отношении строительного босса возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и взятка (ст. 290 УК РФ). Правда, сам Головин свою вину отрицает.

Как пишет «НДН», начальник управления обвиняется в том, что при строительство детского сада в Ленинском районе он через подконтрольные фирмы оформил фиктивные документы и принял якобы произведенные работы по водопонижению на строительном объекте на сумму более 5 млн рублей. По версии следствия, эти работы никем не производились.

А в рамках выполнения другого муниципального контракта Головина получают в получении взятки в 130 тыс. рублей за принятие у подрядчика невыполненных в окончательном виде работ.

Следствие утверждает, что взятка была выплачена «билетами в бизнес-класс на рейс Новосибирск — Сочи и обратно».

Напомним, 16 февраля в Новосибирске началось разбирательство по делу депутата АКЗС Всеволода Кондратьева, бывшего директора компании «СтройГАЗ», который также обвиняется в даче взятки.