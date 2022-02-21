В одном из самых высоких ЖК Барнаула продается светлая квартира в стиле Hi-Tech c прозрачной стеной

Уютную двухкомнатную квартиру с видом на Павловский тракт выставили на продажу в краевой столице. Она находится в жилом комплексе «Рубин» на ул. Малахова, 134-а корпус 2. В квартире хорошая шумоизоляция, новый ремонт и панорамное окно во всю стену.

В Барнауле на ул. Малахова, 134-а корпус 2 за 7,4 млн рублей продается двухкомнатная квартира.

Площадь недвижимости составляет 70,6 кв. м, стоимость — 7,4 млн рублей, или 104,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».

Эксклюзивный интерьер «двушки» выполнен в стиле Hi-Tech. Его характерными чертами является простор, удобство, много света и применение новейших технологий. По словам автора объявления, ремонт в данной квартире сделан преимущественно из немецких материалов.

Изюминка городской недвижимости — гостиная. Вместо одной из стен установлено панорамное окно с видом на новостройки развивающейся части города — района Индустриальный.

Для формирования современной обстановки также использовались интерьерные рейки и металлическая решетчатая перегородка.

Еще одна особенность кроется здесь же. Речь идет о черной стене из керамогранита с установленным в ней биокамином.

Жилой комплекс расположен в районе с хорошей транспортной развязкой. Рядом находятся школа, детский сад, гаражные кооперативы, рынок ВДНХ, ТЦ «Европа» и т.д.

Судя по всему, квартира продается вместе с мебелью и встроенной техникой.