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Недвижимость

В пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей

Идеальный коттедж продают в пригороде Барнауле за 35 млн рублей. Он расположен по адресу село Фирсово, ул. Боровая.

В пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей.
В пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 367 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 95 тыс. рублей.

Дом построен из СИБИТа, с утеплителем, с облицовкой, штукатуркой и облицовочной плиткой.

Высота потолков на первом этаже 3,2 метра, на втором — три метра.

На первом этаже расположены большая кухня - гостиная с камином, санузел, газовая котельная, гараж и бассейн круглогодичного использования.

На втором этаже есть четыре спальни, два санузла и гардеробная комната. Все комнаты оборудованы приточной вентиляцией.

На участке имеется баня из не оцилиндрованного кругляка с зоной отдыха. Для завершения отделки имеются материалы.

До центра города 15-20 минут по свободному правобережному тракту.

Ранее стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.

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