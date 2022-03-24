В пригороде Барнаула за 3 млн рублей продается «солнечный» дом для ценителей спокойного отдыха

Двухэтажный дом находится в садоводческом товариществе «Обь-3». Он пригоден для круглогодичного проживания, но требует отделки. Дом построен в 100 м от реки Ляпиха, где можно не только купаться в летнее время, но и рыбачить. Объявление о продаже яркой недвижимости за 3 млн рублей появилось на сайте « Циан ».

Коттедж построен из бруса. От окружающей застройки его отличают ярко-желтые, почти «лимонные» фасады.

Внутри дом требует ремонта. Тем не менее, новый владелец может переехать в живописное место рядом с рекой Ляпихой в любое время — на участке помимо «солнечного» построен еще дачный домик. Он менее презентабелен, зато в нем есть печное отопление и баня. Электричество тоже проведено. Свет работает круглый год.

При желании в новый дом можно провести газ — рядом проложена труба с голубым топливом.

Бонусом ко всем постройкам идет летняя кухня, погреб, качели, турник, брусья и т. д.

По словам автора объявления, владельцы решили продать дом в связи с переездом в другой город.