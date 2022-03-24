В пригороде Барнаула за 3 млн рублей продается «солнечный» дом для ценителей спокойного отдыха

Коттедж построен из бруса. От окружающей застройки его отличают ярко-желтые, почти «лимонные» фасады.
Внутри дом требует ремонта. Тем не менее, новый владелец может переехать в живописное место рядом с рекой Ляпихой в любое время — на участке помимо «солнечного» построен еще дачный домик. Он менее презентабелен, зато в нем есть печное отопление и баня. Электричество тоже проведено. Свет работает круглый год.
При желании в новый дом можно провести газ — рядом проложена труба с голубым топливом.
Бонусом ко всем постройкам идет летняя кухня, погреб, качели, турник, брусья и т. д.
По словам автора объявления, владельцы решили продать дом в связи с переездом в другой город.