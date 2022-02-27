В промышленном районе Барнаула продается гараж с печкой и уникальным восточным дизайном

Гаражный бокс выставили на продажу на сайте « Авито ». Объект находится на пр. Космонавтов, 14-в. Общая площадь составляет 24,5 кв. м. Недвижимость оценили в 400 тыс. рублей.

В Барнауле за 400 тыс. рублей продается гараж в восточном стиле.

Гаражный бокс находится в кооперативе, расположенном неподалеку от пересечения пр. Космонавтов и ул. Попова. По соседству разместился банный комплекс «Лисья нора». Отсюда рукой подать до приюта для животных «Ласка» и Барнаульского крематория.

По словам автора объявления гараж довольно большой и капитально построенный. Ширина помещения для хранения автомобиля — 3,5 м, длина — 7 м. В гараже есть множество полок для хранения вещей и погреб со стеллажами. Вдобавок здесь установлена печка.

Стены бокса оформлены в восточном стиле. Об этом говорят характерные узоры на стенах, выложенные разноцветной плиткой.

Пол гаража забетонирован. Крыша не проездная, над боксом сделан навес.

Недвижимость оформлена в собственность.