В России производители деревянных домов смогут получить субсидии, сказал Мишустин

Производители деревянных домов смогут получить субсидии из бюджета. Планируется, что это позволит снизить цену за кв. м для покупателя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пиш ут на сайте правительства.

По словам Мишустина, постановление о порядке субсидирования уже подготовили.

«Предприниматели должны будут для этого выполнить ряд условий: цена домокомплекта должна быть не выше 3,5 млн рублей», — подчеркнул премьер-министр.

Так, покупатели должны получить скидку в 10% от стоимости дома, добавил Мишустин. Компании не смогут участвовать в конкурсе, если не выполнят эти условия.

Предполагается, что субсидии повысят возможности по приобретению жилья, а также поддержат спрос на заводские деревянные дома.

Между тем алтайские промышленники стали чаще получать бюджетную поддержку.