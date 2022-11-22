В России производители деревянных домов смогут получить субсидии, сказал Мишустин

По словам Мишустина, постановление о порядке субсидирования уже подготовили.
«Предприниматели должны будут для этого выполнить ряд условий: цена домокомплекта должна быть не выше 3,5 млн рублей», — подчеркнул премьер-министр.
Так, покупатели должны получить скидку в 10% от стоимости дома, добавил Мишустин. Компании не смогут участвовать в конкурсе, если не выполнят эти условия.
Предполагается, что субсидии повысят возможности по приобретению жилья, а также поддержат спрос на заводские деревянные дома.
Между тем алтайские промышленники стали чаще получать бюджетную поддержку.