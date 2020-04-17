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Недвижимость

В России временно появится новая льготная ипотека

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса. Об этом сообщает «РИА Новости»

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

«Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал президент на видеосовещании с правительством.

На реализацию проекта потребуется 6,5 млрд рублей. Оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, ставка сохранится на весь срок.

Президент также также отметил, что в связи с рапространением коронавирусной инфекции строители столкнулись с падением спроса: в частности, рост ипотеки в первом квартале этого года сменился спадом.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае на торги массово выставляют недвижимость ипотечных должников.

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