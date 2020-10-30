В РПЦ прокомментировали расследование о недвижимости на 225 млн рублей семьи патриарха

Недвижимость на сумму 225 млн рублей не имеет никакого отношения ни к Русской православной церкви, ни к самому патриарху Кириллу, так как она записана на его родственников, заявил в телеграм-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.