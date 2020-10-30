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Недвижимость

В РПЦ прокомментировали расследование о недвижимости на 225 млн рублей семьи патриарха

Недвижимость на сумму 225 млн рублей не имеет никакого отношения ни к Русской православной церкви, ни к самому патриарху Кириллу, так как она записана на его родственников, заявил в телеграм-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

Ранее издание «Проект» опубликовало расследование об имуществе семьи патриарха Кирилла. Выяснилось, что семья патриарха владеет недвижимостью на 225 млн рублей — тремя квартирами в Санкт-Петербурге, четырьмя в Москве, домом в Подмосковье и долей в нежилом помещении.

«Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — считает Легойда.

Патриарх никогда не раскрывал источников доходов.

Две из этих квартир раньше были записаны на Кирилла, но сейчас у них отсутствует собственник, и в Росреестре по ним нет информации, пишет polit.ru. Сложно представить, что патриарх никак не связан со своей семьей, как заявляет Легойда.

В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: „Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!“» — сказал патриарх Кирилл.

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