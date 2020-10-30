В РПЦ прокомментировали расследование о недвижимости на 225 млн рублей семьи патриарха

Ранее издание «Проект» опубликовало расследование об имуществе семьи патриарха Кирилла. Выяснилось, что семья патриарха владеет недвижимостью на 225 млн рублей — тремя квартирами в Санкт-Петербурге, четырьмя в Москве, домом в Подмосковье и долей в нежилом помещении.
«Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — считает Легойда.
Патриарх никогда не раскрывал источников доходов.
Две из этих квартир раньше были записаны на Кирилла, но сейчас у них отсутствует собственник, и в Росреестре по ним нет информации, пишет polit.ru. Сложно представить, что патриарх никак не связан со своей семьей, как заявляет Легойда.
В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: „Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!“» — сказал патриарх Кирилл.