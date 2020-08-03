Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его несметном богатстве

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: „Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!“» — сказал патриарх Кирилл.
Глава РПЦ отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне». Он привел в пример свою беседу с одним из архиереев еще до избрания на патриарший престол, во время работы председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС).
По словам патриарха, этот архиерей попросил у него тогда финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние главы ОВЦС якобы составляет $6 млрд.
«Я посмотрел на этого владыку и говорю: „Ты не шутишь?“ — „Да нет“. Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — сказал глава РПЦ.