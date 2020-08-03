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Жизнь

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его несметном богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: „Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!“» — сказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне». Он привел в пример свою беседу с одним из архиереев еще до избрания на патриарший престол, во время работы председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС).

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

По словам патриарха, этот архиерей попросил у него тогда финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние главы ОВЦС якобы составляет $6 млрд.

«Я посмотрел на этого владыку и говорю: „Ты не шутишь?“ — „Да нет“. Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — сказал глава РПЦ.

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