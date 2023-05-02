2 мая
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Недвижимость

В самом центре Барнаула продают двухэтажную трешку в стиле лофт

Трехкомнатную квартиру в стиле лофт продают в самом центре Барнаула за 17 млн рублей. Она находится в ЖК «Столичный» на улице 1905 года, 25.

Трехкомнатная квартира в стиле лофт за 17 млн рублей
Трехкомнатная квартира в стиле лофт за 17 млн рублей
Авито

Площадь трешки с учетом двух этажей — 110 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 154 тыс. рублей.

Квартира занимает последний, 12 этаж в ЖК «Столичный». Отсюда можно любоваться памятниками архитектуры Барнаула и каждый вечер наслаждаться закатами и рассветами. Окна квартиры выходят на восток и запад.

Планировка квартиры поделена на две части. В левой находится двухуровневая детская комната с высоким потолком — 5 м. В правой, на антресолях расположены кухня-гостиная с хозяйской спальней.

Второй этаж занимают гардеробная, второй санузел и рабочий кабинет.

Комнаты в квартире отделаны красным кирпичом. Перекрытия выполнены из облегченного монолита с обязательным армированием. Лестницы — бетонные.

Владельцы рекомендуют квартиру семье с одним ребенком или с двумя детьми одного пола. А вот многодетным семьям такое жилье не подойдет.

В шаговой доступности расположены школы, детские сады, продуктовые магазины, кафе и рестораны. А также городские музеи и театры.

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