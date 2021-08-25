В сентябре планируют сдать одну блок-секцию проблемного ЖК в Барнауле

В мэрии Барнаула обсудили ход строительства ЖК «Парковый». Пока работы преимущественно ведутся на третьей блок-секции, которую планируют сдать раньше всех — в сентябре.

Генеральный директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов заявил, что работы на третьей блок-секции идут по графику: в местах общего пользования и входных группах, а также на сетях водопровода, канализации, отопления.

Также готовится дорога и грунт для благоустройства.

На первой и второй блок-секциях идет монтаж кровли и остекление. Заключены договоры на кладку межкомнатных перегородок в четвертой и пятой блок-секциях. Проводятся работы по строительству подземной парковки.

Строительство идет за счет средств подрядной организации и застройщика. Решение по кредитному финансированию Сбербанком, по словам замглавы по градостроительству Андрея Федорова, примут до конца недели.

Сергей Шумов также доложил о мероприятиях с целью исключения банкротных рисков: по его словам, ситуация находится под контролем.