17 марта
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Недвижимость

В спальном районе Барнаула вместо парковки хотят построить большой жилой комплекс

Более половины гектара земли намерены разыграть этой весной в Барнауле. Аукцион стартовал на днях, итоги подведут 19 апреля. Победитель получит в аренду участок, предназначенный для строительства жилого комплекса.

Строительный кран. Стройка.
Строительный кран. Стройка.
Pixabay.com.

Дом вместо «Кристалла»

Известно, что в ходе торгов разыграют право аренды надела на срок 10 лет и 8 месяцев. Начальную ежегодную арендную плату установили в размере 4,7 млн рублей. Шаг аукциона — 141,2 тыс. рублей.

При этом кадастровая стоимость участка, отнесенного к землям населенного пункта, составляет 26,6 млн рублей.

Участок под строительство жилого комплекса на ул. Сухе-Батора, 39.
Участок под строительство жилого комплекса на ул. Сухе-Батора, 39.
Google. Карты.

Земельный участок площадью 5,2 кв. м находится на ул. Сухэ-Батора, 39 (пересечение ул. Панфиловцев и Сухэ-Батора). Сейчас на этом месте располагается частично огороженная круглосуточная автостоянка, которая когда-то называлась «Кристалл».

На ее территории стоят временные сооружения. В аукционной документации подчеркивается, что право на нестационарные объекты владельцы не были зарегистрированы в ЕГРН, и договоры по их размещению ни с кем не заключались.

Высотка среди девятиэтажек

По периметру участок окружает малоэтажная застройка — медицинский центр «Здоровье» и гаражи. За ней возвышается квартал девятиэтажек.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

Перспективный надел планируют отдать под жилую застройку. Здесь разрешено возводит дома с максимальной высотой 72 м. Иными словами, девелопер сможет реализовать на участке проект жилого комплекса от девяти этажей и выше, с благоустроенной территорией, спортивным и детскими площадками, зонами отдыха и подземным паркингом.

Об участке также известно, что минимальный процент застройки в его границах составляет 20%, максимальный — 40%. По территории надела тянется кабельная линия связи, а по его границе — линия электроснабжения и частично водопровода.

Участок под строительство жилого комплекса на ул. Сухе-Батора, 39.
Участок под строительство жилого комплекса на ул. Сухе-Батора, 39.
2 ГИС.

«Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации», — говорится в аукционной документации.

Вдобавок участок частично расположен в санитарно-защитной зоне автомойки «Стимул» на ул. Панфиловцев, 25-а.

Коммерческие лоты

В марте-апреле разыграют еще два лота. Земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м на в промзоне (Калинина, 116/73) и надел размером 3,4 тыс. кв. м в Индустриальном районе (проезд Южный, 35-в.).

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Оба участка Фонд имущества планирует сдать в аренду на 4 года и 10 месяцев. На пр. Калинина надел можно будет использовать под строительство склада. Здесь ежегодная аренда составит 249,5 тыс. рублей. В проезде Южный — для цеха со складскими помещениями. Победителю каждый год придется платить аренду в размере 292, 5 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru писал о том, что рекордная ставка Центробанка в 20% и западные санкции против России могут не самым лучшим образом отразиться на строительной отрасли Алтайского края.

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