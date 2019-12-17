В споре с мэрией Барнаула алтайский депутат отстоял свое здание со «Сквородовной»

Депутат АКЗС Владимир Семенов выиграл в споре с администрацией Барнаула, которой он доказывал право собственности на четырехэтажное здание, пишет « Политсибру ».

Здание расположено в центре города по улице Чкалова, 66. Его площадь составляет 573,1 кв. м. Здесь расположены блинная, апарт-отель, студия красоты и квартирное бюро.

Мэрия, которая выступила ответчиком по делу, отмечала, что Семенов не имеет возможности узаконить права на объект недвижимости. Фактически речь шла о признании права собственности после проведенной дополнительной реконструкции.

Напомним, судя по документам, здание на Чкалова было введено в эксплуатацию в 2015 году. Затем произошла перепланировка и изменилась площадь.

Кроме того, по версии мэрии, участок, на котором стоит дом, находится в охранной зоне инженерных коммуникаций. В ней по закону запрещается строительство, капремонт, реконструкция или снос зданий.

Дело рассматривалось на протяжении полугода. В итоге Арбитражный суд Алтайского края занял сторону Семенова. Как полагает издание, такому решению способствовали результаты нескольких последних экспертиз.