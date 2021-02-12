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Недвижимость

В сюжете о «дворце Путина» нашли вход в 16-этажный бункер

Журналисты показали, где в сюжете о дворце в Геленджике, вышедшем на российском телеканале, находится вход в 16-этажный бункер, сообщает «Дождь».

Журналисты нашли вход в бункер.
Журналисты нашли вход в бункер.
кадр из видео.

Локацию с бункером на видео «России 1» обнаружили сотрудники ФБК (ранее фонд признали иностранным агентом).

Короткое видео с разбором опубликовали на YouTube-канале организации.

В частности, в ролике показали фрагмент из сюжета телеканала, где рассказали о гостиничных номерах на первом этаже. Однако в фонде утверждают, что это не спальни, а бассейн.

«Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей», — отметили в ролике.

Дворец. Геленджик.
Дворец. Геленджик.
palace.navalny.com.

На съемках «Вестей недели» и Mash обнаружили «вход в бункер с дегустационной комнатой, вырубленной в скале».

«Журналисты туда не попали, увы. А сомневающиеся зрители теперь не узнают. Вот на съемках, показанных по телевизору, видно — это вход в 16-этажный бункер. Вы видите его, журналисты, снимайте, чего не зашли-то», — говорится в ролике.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором показали внутренние убранства дворца в Геленджике.

В этом сюжете отметили, что знаменитая «комната грязи» — это душевые на первоначальном этапе строительства, а «аквадискотека» — это «просто фонтан».

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