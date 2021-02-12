В сюжете о «дворце Путина» нашли вход в 16-этажный бункер

Локацию с бункером на видео «России 1» обнаружили сотрудники ФБК (ранее фонд признали иностранным агентом).
Короткое видео с разбором опубликовали на YouTube-канале организации.
В частности, в ролике показали фрагмент из сюжета телеканала, где рассказали о гостиничных номерах на первом этаже. Однако в фонде утверждают, что это не спальни, а бассейн.
«Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей», — отметили в ролике.
На съемках «Вестей недели» и Mash обнаружили «вход в бункер с дегустационной комнатой, вырубленной в скале».
«Журналисты туда не попали, увы. А сомневающиеся зрители теперь не узнают. Вот на съемках, показанных по телевизору, видно — это вход в 16-этажный бункер. Вы видите его, журналисты, снимайте, чего не зашли-то», — говорится в ролике.
Напомним, ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором показали внутренние убранства дворца в Геленджике.
В этом сюжете отметили, что знаменитая «комната грязи» — это душевые на первоначальном этапе строительства, а «аквадискотека» — это «просто фонтан».