Опубликовано видео из «дворца Путина». Аквадискотека на «нулевом этапе» и знаменитая «комната грязи»

Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказал о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. кв. метров и стоимостью 100 млрд рублей.

В своем видео Mash сообщил, что у дворца нет ни ворот, ни орла на входе, как на Зимнем дворце в Петербурге, о котором говорили в расследовании.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься», — говорится в ролике.

Журналисты подчеркнули, что изначально им отказали в съемке, но потом согласились на условии: «Снимаем объект снаружи и внутри без ограничений, но на все один час».

«Снять видео внутри дворца помог представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет», — разъяснили в ролике, как удалось попасть на столь секретный объект.

Знакомство со дворцом начали с «кальянной», где находятся каски, обувь и сменная роба строителей. Хотя, может кто-то и использует это пространство как место для перекура.

Знаменитая «комната грязи» находится на первоначальном этапе строительства. По проекту здесь будут душевые, а грязи здесь «не больше, чем в любом другом помещении».

Ну и конечно же «аквадискотека». Сами строители называют эту локацию «просто фонтаном». Хотя больше это напоминает бассейн с баром.

Ранее журналисты выяснили, есть ли в России места с бесполетной зоной, где НАТО угрожает как в Геленджике.