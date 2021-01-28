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Жизнь

Журналисты выяснили, есть ли в России места с бесполетной зоной, где НАТО угрожает как в Геленджике

Журналисты «Дождя» рассказали, что бесполетное воздушное пространство в пределах 4 километров от уровня земли можно встретить «только над президентскими объектами».

Дворец. Геленджик.
Дворец. Геленджик.
palace.navalny.com.

Напомним, ранее спецслужбы объяснили, почему закрыто воздушное пространство в районе Геленджика, где расположен якобы «дворец Путина».

«Возросшая разведывательная активность ряда государств, в том числе входящих в блок НАТО», — пояснили в ФСБ.

В приказе Минтранса от 2011 года воздушное пространство в пределах 4 километров от уровня земли над мысом Идокопас значится как бесполетная зона.

Эту информацию журналистка телеканала обсудила с основателем расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Русланом Левиевым.

Дворец. Геленджик.
Дворец. Геленджик.
palace.navalny.com.

«Уровень запрета перелета — 3950 метров над землей. Самая высокая бесполетная зона в России наравне с Бочаровымс ручьем, где у Путина официальная резиденция», — подчеркнула журналистка.

Левиев отметил, что для разведки НАТО, которая использует в том числе и «космические технологии», такая бесполетная зона не играет роли.

«В советское время самолеты снимали с высоты порядка 20 километров. Высота четыре километра — это зона высоты посадки и взлета. Задача такого ограничения ни в том, чтобы запретить съемку в этом районе, а в том, чтобы коридор был всегда свободен. Чтобы спецборт мог свободно кружить в зоне посадки, заходить на посадку и взлетать», — отметил он.

Владимир Путин после осмотра БЕ-200, 2004.
Владимир Путин после осмотра БЕ-200, 2004.
kremlin.ru

В таком случае, подчеркнул Левиев, такой «спецборт» никогда не столкнется с другим объектом, который мимо пролетает. И дело тут вовсе не в «натовских квадрокоптерах и беспилотниках».

«Такая ограничительная высота введена только над президентскими объектами», — добавил Левиев.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. кв. метров и стоимостью 100 млрд рублей.

Позже мэр Геленджика пообещал узнать о проведении экскурсий по дворцу и территории, площадь которой равняется 39 княжествам Монако.

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