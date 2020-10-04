В центре Барнаула хотят построить миниатюрную офисную «башенку»

На барнаульском градсовете представили проект необычного здания, которое хотят построить на ул. Песчаной, 80. Это узкий четырехэтажный офисник, настолько компактный, что выглядит буквально «втиснутым» в угол между существующими жилыми домами, пишет altayrealt.ru.

Заказчиком концепции выступает частное лицо, разработчик — мастерская В. Золотова.

По архитектурному проекту, нежилое здание имеет четыре этажа и треугольную форму. В нем предусмотрены стеклянные фасады и входные группы.

По задумке заказчика, в здании должны разместиться торговые предприятия. При этом коммерческие площади внутри тоже не впечатляют масштабом. Так, на первом этаже запроектирован тамбур, холл и помещение в 6 кв. м, на втором — торговый зал в 18 кв. м, на третьем и четвертом — торговые залы по 24,5 кв. м. Однако на прилегающей территории все же умудрились вписать компактную парковку — на два машиноместа.

Членам градосовета концепция не понравилась, и они отправили проект на доработку. Эксперты посчитали, что стоит увеличить объект с понижением от жилого дома и акцентированием у пр. Социалистического. Также они рекомендовали разработчику продумать освоение участка до проспекта.

Ранее градостроительный совет Барнаула одобрил строительство двух семиэтажных гаражных комплексов в микрорайоне 2032 (за старой «Лентой»). По словам депутата Барнаульской гордумы и члена градсовета Евгения Носенко, инициатор их строительства — гендиректор компании «Жилищна инициатива» Юрий Гатилов.