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Недвижимость

Юрий Гатилов построит в Барнауле семиэтажные гаражные комплексы с лифтами

Градостроительный совет Барнаула одобрил строительство двух семиэтажных гаражных комплексов в микрорайоне 2032 (за старой «Лентой»). По словам депутата Барнаульской гордумы и члена градсовета Евгения Носенко, инициатор их строительства — гендиректор компании «Жилищна инициатива» Юрий Гатилов.

Квартала 2032.
Квартала 2032.
skyscrapercity.com

Проект двух гаражных комплексов в квартале 2032 на заседании градсовета представил, кроме архитектора, сам Гатилов. Это будут современные автоматизированные семиэтажные комплексы, оборудованные лифтами и подъемным механизмами для автомобилей.

В каждом из таких комплексов одновременно может храниться более 300 автомобилей. Первые этажи будут использовать под административно-бытовые нужды, автомобили займут с второго по седьмой этаж.

Градсовет, состоявшийся 5 июля, одобрил проект.

«Строительство позволит разгрузить дворы в районе новостроек, сделает их более комфортными и безопасными, обеспечит нормативное количество парковочных мест для жителей квартала», — написал Евгений Носенко на своей странице в Facebook.

Квартал 2032 расположен за «старой» «Лентой» в границах улиц Сергея Семенова, 65 лет Победы, Энтузиастов и Солнечная поляна.

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