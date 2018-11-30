В центре Барнаула начали строить 16-этажную «свечку»

В Барнауле на ул. Папанинцев начали строить 16-этажную «свечку» — ЖК «Полярная звезда». Проект принадлежит компании «ПР-Холдинг» Евгения Клейнатовского, который выкупил его у другого девелопера . Застройщик планирует возвести дом на монолитном каркасе с заполнением стен керамическим кирпичом.

Евгений Клейнатовский приобрел участок и проект с разрешением на строительство, которое предыдущий хозяин получил во время действия старой версии № 214-ФЗ «О защите прав дольщиков». Он позволял привлекать деньги от покупателей напрямую в кассу строительной организации, а не вносить их на эскроу- счета банков, как сейчас. Напомним, что механизм замораживает деньги дольщика, а компания строит на кредитные ресурсы.

Застройщик рассказал altapress.ru, что трансформировал архитектуру здания с учетом обновленных требований противопожарной безопасности. Например, перенес лестницу эвакуации с наружного фасада в само здание. А также повысил класс объекта, выбрав для заполнения стен керамический кирпич. Этот материал не требует дополнительной защитной и декоративной отделки фасада.

Проект дома на ул. Папанинцев. «ПР-Холдинг».

Изначально осваивать площадку на Папанинцев планировал «СтройГАЗ», который несколько лет назад возвел по соседству многоэтажку (Папанинцев 123−125). Однако развить проект не смог, погрузившись в процедуру банкротства. Потом участок находился в аренде компании «Милан» Дмитрия Бауэра. Он сообщал СМИ, что расширил им территорию, которую несколько лет формировал, выкупая частный сектор на Папанинцев. Строить самостоятельно он не стал.