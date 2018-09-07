В центре Барнаула оптом продают 50 домов

В Барнауле на продажу выставили около 50 домовладений, расположенных напротив ТРЦ «Галактика». Сделку курирует агентство недвижимости «Сити-Трейд», которая оценила 4 га в 805 млн рублей.

Участок находится в границах ул. Победная, Ядринцева, Молодежной и пер. Революционного. Готовить его к продаже в АН начали около полутора лет назад. Исполнительный директор «Сити-Трейд» Наталья Цимержинская рассказала, что около 70% владельцев настроены на продажу имущества и готовят документы. Остальные будут рассматривать конкретные предложения инвесторов.

Наталья Цимержинская,

исполнительный директор «Сити-Трейд»:

Домовладельцы хотят от 900 тысяч рублей до 2,5 млн. Есть и такие, которые хотят до 25 млн рублей за две сотки, но мы объясняем, что это невозможно. Некоторые жители этой части города приобретали недвижимость еще 30 лет назад, рассчитывая на то, что ее будут выкупать под многоэтажную застройку.

Барнаульские застройщики заинтересованы в этом участке, но готовы платить лишь 800 тысяч рублей за сотку — в сумме 320 млн за 4 га. Агентство направило предложения девелоперам других регионов. «Они рассматривают перспективу выкупа домов на данном участке», — рассказала Цимержинская.

Перспективы участка напротив ТРЦ «Галактика»

В августе компания «Архигрупп» представила градостроительному совету Барнаула проект планировки квартала в границах улиц Молодежная, Челюскинцев, пер. Ядринцева и пр. Строителей. Всего около 10 га земли. По периметру проектировщик предлагает «посадить» многоэтажные дома и офисные здания, а внутри квартала — школу на 550 мест со стадионом и отдельно стоящим бассейном, а также детский сад на 250 мест. Предварительно на участке поселятся 3,5 тысячи человек, для которых построят 1,8 тыс. кв.м. жилья.

Работу проектировщикам заказывала компания «Алгоритм», которая уже строит на участке два многоэтажных дома. Предложение проектировщиков отправили на доработку. Присутствующий на защите представитель застройщика говорил, что компания настроена на выкуп территории.