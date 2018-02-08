В центре Барнаула построят новое здание в "историческом" стиле

Градосовету, который состоялся 7 февраля в мэрии, представили проект двухэтажного каменного здания в классическом стиле. У него небольшие по размеру окна, второй этаж отделен карнизом от первого, на кровле установлена декоративная кованая решетка. Вход также облагорожен ковкой.

Это очередное решение предпринимателя Евгения Чернова, который приобрел здание на Гоголя, 58а (не является памятником архитектуры), чтобы построить на его месте новый объект. Проектирование осложнилось требованиями нового закона, защищающего памятники архитектуры. Согласно его положениям, архитектура должна учитывать особенности расположенных рядом памятников. Поэтому для них необходимы проекты зон охраны, однако у собственников их не было.

Чтобы новое здание не "конфликтовало" с исторической застройкой, его выдержали в пропорциях старого. Оно сгорело летом 2017 года.

По словам Евгения Чернова, на строительство у него уйдет около года. Он планирует инвестировать в объект около 30 млн рублей.