В центре Барнаула продается большой участок под многоэтажку

На «Авито» выставлено объявление о продаже 43 соток по адресу пр. Красноармейский, 52. Большая часть земли находится на второй линии Красноармейского — за зданием Сбербанка и павильона «Шаурма».
Девелопер смог объединить несколько участок под застройку в один, но так и не сформировал ровный контур земли под будущий дом.
Ранее строительная компания «Алтайэнергожилстрой» выставила на продажу участок 50 соток пр. Красноармейском, 61б. К нему прилагался проект 14−16 дома, уже утвержденный градостроительным советом. Общая стоимость лота составила 65 млн рублей.