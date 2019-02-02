В центре Барнаула продается большой участок под многоэтажку

В центре Барнаула продается крупный участок, предназначенный для строительства жилого дома высотой 9 и более этажей. Собственник хочет выручить за 43 сотки 70 млн рублей. Это очередной крупный лот, который предлагается под застройку на пр. Красноармейском.

На «Авито» выставлено объявление о продаже 43 соток по адресу пр. Красноармейский, 52. Большая часть земли находится на второй линии Красноармейского — за зданием Сбербанка и павильона «Шаурма».

Девелопер смог объединить несколько участок под застройку в один, но так и не сформировал ровный контур земли под будущий дом.

Ранее строительная компания «Алтайэнергожилстрой» выставила на продажу участок 50 соток пр. Красноармейском, 61б. К нему прилагался проект 14−16 дома, уже утвержденный градостроительным советом. Общая стоимость лота составила 65 млн рублей.

Участок на пр. Красноармейском , 52. «Авито».



