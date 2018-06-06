Рядом с "Гулливером" выставили на продажу участок под высотки бизнес-класса

На пр. Красноармейском, 61б Евсюков планировал строить высотку. Но столкнулся с тем, что участок был слишком мал, поэтому предприниматель долго не мог разработать подходящую архитектуру дома. Особенно трудно было найти территорию под парковки и прогулочные площадки.

На градостроительных советах, которые проходили весной 2018 года, архитекторы из "Концепта" защищали проект 14-16-этажного жилого комплекса бизнес-класса*. Со второй попытки предложение одобрили. Однако градосовет вновь заострил внимание на том, что дому необходимы дополнительные парковочные места.

Почему участок продается?

Юрий Евсюков не стал комментировать предстоящую сделку. Однако можно предположить, что предприниматель решил отказаться от проекта по двум причинам:

законодательные новшества перекрывают строителям доступ к деньгам дольщиков и нужно иметь собственный или кредитный запас на работы

сам участок окружен жилыми домами и строительство может быть сопряжено с трудностями.

Вырученные деньги за участок "Алтайэнергожилстрой" сможет направить на другой проект. В апреле компания получила разрешение на строительство многоквартирного дома с подземными парковками на ул. Монтажников, 6 (в районе улиц Попова и Гущина), который он должен сдать в 2021 году. Пока неизвестно, каким именно будет этот дом. Источники altapress.ru сообщают, что скорее всего застройщик возведет жилье эконом-класса.

Вторая попытка

Участок на Красноармейском, 61б застройщик выставляет на продажу второй раз. В 2016 году он предлагал его за 138 млн рублей вместе с проектом трех домов-башен, на кровле которых планировались открытые бассейны.

* Градостроительный совет рассматривал проект строительства дома по адресу: пр. Красноармейский, 69б. По данным публичной кадастровой карты, адрес территории — пр. Красноармейском, 61б.