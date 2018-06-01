Недвижимость

В России могут запретить продавать недостроенное жилье

Сегодня, 14:23.
Недвижимость

Президент России Владимир Путин требует отказаться от долевого строительства в России как можно раньше. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в кремле.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал.
Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Фото : Анна Зайкова.

30 мая президент встретился с чиновниками правительства и застройщиками, чтобы обсудил закон о долевом строительстве. Делоперы пытались добиться смягчения требований, но лидер государства дал понять: регулирование будет еще жестче, а от долевого строительства нужно вовсе уходить.

Вступившие в силу поправки в закон о долевом строительстве предполагают, что с 1 июля 2018 года должны заработать специальные счета в банках, на которые дольщик будет вносить деньги. Застройщик же получит их после того, как достроит дом. С 1 июля 2019 года такой расчет между дольщиком и застройщиком будет единственно возможный.

С 2020 года в России должны продавать только готовое жилье, рассказал источник "Ведомостей".

По мнению девелоперов, это настоящая революция на рынке жилищного строительства. Главное изменение — в процесс включаются банки, на средства которых и должны возводить дома. Это непременно скажется на себестоимости, а следом и на конечной цене квадратного метра новостройки. Между тем в планах у государства существенно увеличить объемы строительства.

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