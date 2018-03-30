Мэрия ищет того, кто отремонтирует дом с самой красивой аркой в Барнауле

В Барнауле капитально отремонтируют дом на пр. Ленина, 81, в котором расположены люксовый магазин "Триумф" и управление Федеральной антимонопольной службы. Это здание — памятник культуры регионального значения. Оно известно своей аркой с "розетками" по своду — многие считают ее самой красивой в Барнауле. Мэрия разыграет право проведения ремонта через аукцион. За это она готова заплатить 36,7 млн рублей.
Масштабные работы, которые здесь планируют провести, потребуют отселения жителей верхних этажей на время ремонта крыши, следует из документов.
В аукционной документации уже выложены результаты исторических и инженерных обследований здания (без них памятники ремонтировать нельзя). Их провел томский "ГенСтройПроект". Его вывод: состояние здания — "ограниченно работоспособное", но некоторые элементы дома находятся в "недопустимом и аварийном" виде.
Что известно о здании?
- Его построили в 1954 году. Дом строился вовсе не для элиты, выяснили исследователи, а для рабочих завода "Трансмаш", который и выступил застройщиком.
- Сведения об архитекторе дома не сохранились.
- Год последнего исследования здания — 1987. Но данных о степени его износа не сохранилось.
- Общая площадь, 5,6 тыс. кв. метров.
Что отремонтируют?
1. Чердак и кровлю. Они — в самом плачевном состоянии, следует из документов. Чтобы их отремонтировать, потребуется на время отселить жильцов верхних этажей, а затем провести у них частичный ремонт в квартирах. Также заделают щели между крышей и карнизом, чтобы туда не задувало снег.
2. Подвал. Здесь устранят выявленные течи в трубах.
3. Кирпичную кладку стен.
4. Фасад. Его полностью очистят от прежней штукатурки и сделают новую — "монохромно розовую". Кстати, более темный цвет розового на первом этаже неправильный — его изменят.
5. Балконные плиты. В некоторых местах они разрушились.
6. Отмостку. Также нормализуют внешнюю систему водоотведения от стен.
7. Вентиляционные каналы. Их восстановят — некоторые из них закрыли за долгие годы эксплуатации.
8. Подъезды. Подрядчик должен будет не только отремонтировать их изнутри, но и установить козырьки над ними.
9. Системы отопления и электроснабжения общего пользования: трубы, подъездные электрощиты и т. д.
Аукцион состоится 20 апреля. Победитель должен будет выполнить все работы за 630 дней (это примерно 1 год и 9 месяцев). Исполнитель должен будет иметь разрешение на работу с памятниками культуры.
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