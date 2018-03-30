Мэрия ищет того, кто отремонтирует дом с самой красивой аркой в Барнауле

Дом на пр. Ленина, 81. Фото : rts-tender.ru. Дом на пр. Ленина 81. Фото : Аукционная документация на rts-tender.ru. Дом на пр. Ленина 81. Фото : Аукционная документация на rts-tender.ru. Дом на пр. Ленина 81. Фото : Аукционная документация на rts-tender.ru. Дом на пр. Ленина 81. Фото : Аукционная документация на rts-tender.ru.

Масштабные работы, которые здесь планируют провести, потребуют отселения жителей верхних этажей на время ремонта крыши, следует из документов.

В аукционной документации уже выложены результаты исторических и инженерных обследований здания (без них памятники ремонтировать нельзя). Их провел томский "ГенСтройПроект". Его вывод: состояние здания — "ограниченно работоспособное", но некоторые элементы дома находятся в "недопустимом и аварийном" виде.

Что известно о здании?

Его построили в 1954 году. Дом строился вовсе не для элиты, выяснили исследователи, а для рабочих завода "Трансмаш", который и выступил застройщиком.

Сведения об архитекторе дома не сохранились.

Год последнего исследования здания — 1987. Но данных о степени его износа не сохранилось.

Общая площадь, 5,6 тыс. кв. метров.

Что отремонтируют?

1. Чердак и кровлю. Они — в самом плачевном состоянии, следует из документов. Чтобы их отремонтировать, потребуется на время отселить жильцов верхних этажей, а затем провести у них частичный ремонт в квартирах. Также заделают щели между крышей и карнизом, чтобы туда не задувало снег.

2. Подвал. Здесь устранят выявленные течи в трубах.

3. Кирпичную кладку стен.

4. Фасад. Его полностью очистят от прежней штукатурки и сделают новую — "монохромно розовую". Кстати, более темный цвет розового на первом этаже неправильный — его изменят.

5. Балконные плиты. В некоторых местах они разрушились.

6. Отмостку. Также нормализуют внешнюю систему водоотведения от стен.

7. Вентиляционные каналы. Их восстановят — некоторые из них закрыли за долгие годы эксплуатации.

8. Подъезды. Подрядчик должен будет не только отремонтировать их изнутри, но и установить козырьки над ними.

9. Системы отопления и электроснабжения общего пользования: трубы, подъездные электрощиты и т. д.

Аукцион состоится 20 апреля. Победитель должен будет выполнить все работы за 630 дней (это примерно 1 год и 9 месяцев). Исполнитель должен будет иметь разрешение на работу с памятниками культуры.