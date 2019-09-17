В центре Барнаула разбирают деревянные дома и нумеруют бревна

На указанном участке располагаются двухэтажные деревянные дома. Один из них включен в план на расселение ветхого жилья по госпрограмме. Скоро могут демонтировать дома под номерами 79, 83, 85, обсуждают на форуме Skyscapersity.
«Брёвна пронумерованы, значит где-то собирать будут этот дом заново. Вот где строили! Полвека простоял точно, а возможно и век! Разобрали, перевезли, собрали», — пишет один из пользователей.
Осведомленные пользователи утверждают, что территория по документам поменяла свое назначение и теперь там разрешено возводить высотные дома.
На ул. Интернациональная, 101 уже построили 16-этажную высотку. Соседний с ней участок, по словам форумчан, также освобожден от ветхих строений и огорожен забором.
Ранее altapress.ru писал, что «Адалин-Строй» планирует возвести жилой комплекс на ул. Интернациональной.