В центре Барнаула разбирают деревянные дома и нумеруют бревна

Внимание барнаульцев привлекла расчистка участка на ул. Интернациональной, 81, пишет Алтайский портал недвижимости. Рабочие, по словам горожан, при демонтаже нумеруют бревна.

На указанном участке располагаются двухэтажные деревянные дома. Один из них включен в план на расселение ветхого жилья по госпрограмме. Скоро могут демонтировать дома под номерами 79, 83, 85, обсуждают на форуме Skyscapersity.

«Брёвна пронумерованы, значит где-то собирать будут этот дом заново. Вот где строили! Полвека простоял точно, а возможно и век! Разобрали, перевезли, собрали», — пишет один из пользователей.

Деревянные дома на ул. Интернациональной. Пользователь hmm17 на сайте skyscrapercity.com

Осведомленные пользователи утверждают, что территория по документам поменяла свое назначение и теперь там разрешено возводить высотные дома.

На ул. Интернациональная, 101 уже построили 16-этажную высотку. Соседний с ней участок, по словам форумчан, также освобожден от ветхих строений и огорожен забором.

Ранее altapress.ru писал, что «Адалин-Строй» планирует возвести жилой комплекс на ул. Интернациональной.