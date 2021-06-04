В центре Барнаула снесут 107-летний дом

Дом с износом 63% признали аварийным еще в 2019 году, пишет «Алтайский портал недвижимости».
Деревянная постройка 1914 года состоит из двух этажей, одного подъезда и четырех квартир, в которых числится 14 жильцов.
Администрации предстоит выкупить доли у шести собственников и освободить участок.
Источник подчеркивает, что земля примыкает к территории, где новый застройщик «Сок» готовится возвести жилой комплекс. Для этого ранее он выкупил и снес несколько частных домов.
Первый восьмиэтажный многоквартирник со спортивными террасами на крыше уже запроектировали на ул. Пролетарской, 80.
Градостроительный совет Барнаула ранее порекомендовал застройщику предусмотреть здесь не одну высотку, а несколько, чтобы они вошли в целый жилой квартал. Для этого и освобождаются земли на соседних участках.