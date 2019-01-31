В центре Барнаула сносят промкомплекс под новостройку

Компания «ПакПластика» начала расчищать участок для строительства крупного жилого комплекса на ул. Партизанской. К организации работ есть вопросы, сообщают на форуме skyscrapercity.com .

Демонтаж старых зданий на углу Партизанской и Челюскинцев начался еще в ноябре 2018 года. В январе 2019-го строители добрались до двухэтажки, которая выходит фасадом на проезжую часть. Они разобрали ее со стороны двора, а оставшаяся стена опасно нависли над ул. Партизанской, зафиксировали skyscrapercity.com.

Напомним, что новый дом «ПакПластика» построит на месте старого производственного здания. Это будет высотка в 14−15 этажей с подземной парковкой, которую устроят под прогулочной площадкой двора. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Разрешение на строительство действует до 2021 года.

На градосовете представители «ПакПластики» сообщали о том, что застройщик намерен развивать участок и построить еще один дом вдоль улицы Пролетарская.