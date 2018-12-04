Барнаульскому застройщику разрешили возвести дом-гигант на улице Партизанской

Компания «ПакПластика» получила разрешение на строительство дома на углу улиц Партизанская и Челюскинцев. Проект этой многоэтажки несколько раз рассматривал градостроительный совет Барнаула, указывая разработчикам на то, что дом слишком велик для выбранного участка.

Новый дом построят на месте старого производственного здания. Это будет высотка в 14−15 этажей с подземной парковкой, которую устроят под прогулочной площадкой двора. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Разрешение на строительство действует до 2021 года.

На градосовете представители «ПакПластики» сообщали о том, что застройщик намерен развивать участок и построить еще один дом вдоль улицы Пролетарская.

Напомним, что градосовет рассматривал проект 16−17-этажного здания на 37 сотках. Однако эксперты заявили, что дом будет слишком велик для выбранного участка. Жильцам не хватит парковок, двора и зеленых зон. Разработчики пошли на компромисс, уменьшив дом на два этажа и устранив другие недоработки в рабочем порядке.