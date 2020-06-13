Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

В центре Барнаула выставили на продажу суперкоттедж за 32 млн рублей

Двухэтажный коттедж общей площадью 600 кв. метров выставлен на продажу в столице Алтайского края. Продавец запросил за него 32 млн рублей. Объявление размещено на бесплатном сервисе kuprod.ru

Коттедж на улице Интернациональной.
Коттедж на улице Интернациональной.
"Купи-Продай"

Коттедж находится на Интернациональной улице. На первом этаже дома расположены кухня-гостиная, каминный зал, мастерская, спальня, гардеробная, санузел, имеется выход в гараж на 4 автомобиля.

На втором этаже расположены 4 спальни, гардеробные комнаты, рабочий кабинет, санузел и ванная комната.

В коттедже имеются центральное отопление и центральная канализация.

Продавец отмечает, что в доме сделан свежий ремонт из самых качественных материалов.

Земельный участок составляет 10 соток. На нем размещен даже небольшой водоем.

Более внимательно изучить объявление можно здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость