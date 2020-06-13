В центре Барнаула выставили на продажу суперкоттедж за 32 млн рублей

Коттедж находится на Интернациональной улице. На первом этаже дома расположены кухня-гостиная, каминный зал, мастерская, спальня, гардеробная, санузел, имеется выход в гараж на 4 автомобиля.
На втором этаже расположены 4 спальни, гардеробные комнаты, рабочий кабинет, санузел и ванная комната.
В коттедже имеются центральное отопление и центральная канализация.
Продавец отмечает, что в доме сделан свежий ремонт из самых качественных материалов.
Земельный участок составляет 10 соток. На нем размещен даже небольшой водоем.
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