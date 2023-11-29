В центре, за Обью и на окраине. Какие абсолютно разные проекты рассмотрит градсовет в Барнауле совсем скоро

Первый клубный дом
На ул. Папанинцев, 161 планируют возвести 10-этажный дом «Северное сияние». Проект будет представлять одноименный специальный застройщик, связанный с компанией «Созидание». Это ее первый жилой комплекс в Барнауле.
Объект – клубного типа для небольшого количества жильцов, рассказывал «Толк». В нем также будет подземный паркинг. Известно, что площадь участка – 1,2 тыс. кв. м, сейчас он огорожен.
«Созидание» в основном известна строительством помещений для промышленности, сельского хозяйства и коммерции. В частности, фирма реставрировала в Барнауле здание на пр. Ленина, 106 (Кол-центр «Альфа-Банка») и старое здание аэропорта.
В 2022 году компания впервые начала строить жилой дом – в Белокурихе.
Новый цех
На Павловском тракте, 323 может появиться цех трикотажного производства. Заказчик – «Спецобъединение-Алтай», компания занимается производством спецодежды.
Сейчас на участке находится большой комплекс, где ранее располагался автоцентр «Лада» и филиал регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.
Объект долго пытались продать на «Авито». В 2020-м году он стоил 160 млн рублей.
Известна общая площадь всех объектов комплекса – 15,5 тыс. кв. м. Площадь участка – 30 тыс. кв. м.
Застройка правого берега
На заседании повторно рассмотрят проект кластера уличных торговых точек с прогулочными зонами и местами для отдыха на правом берегу Оби. На предыдущей встрече эксперты совета посчитали эскиз недостаточно удачным.
Так, члены градсовета сошлись во вменении, что архитекторы не учли новый генплан, который предполагает создание дороги от Нового к Старому мосту. Кроме того, на заседании не уловили общей концепции кластера.
9 ноября авторам предложили полностью переработать проект.
Подробнее о будущих объектах читайте на altapress.ru вечером 29 ноября.