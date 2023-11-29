29 ноября
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Недвижимость

В центре, за Обью и на окраине. Какие абсолютно разные проекты рассмотрит градсовет в Барнауле совсем скоро

Градостроительный совет на заседании 29 ноября рассмотрит три проекта: для жизни, работы и развлечения. Все они будут располагаться в разных частях города. О чем пойдет речь – расскажет altapress.ru.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Первый клубный дом

На ул. Папанинцев, 161 планируют возвести 10-этажный дом «Северное сияние». Проект будет представлять одноименный специальный застройщик, связанный с компанией «Созидание». Это ее первый жилой комплекс в Барнауле.

Объект – клубного типа для небольшого количества жильцов, рассказывал «Толк». В нем также будет подземный паркинг. Известно, что площадь участка – 1,2 тыс. кв. м, сейчас он огорожен.

Ул. Папанинцев, 161.
Ул. Папанинцев, 161.
Google Maps
Ул. Папанинцев, 161.
Ул. Папанинцев, 161.
Google Maps
Ул. Папанинцев, 161.
Ул. Папанинцев, 161.
Google Maps

«Созидание» в основном известна строительством помещений для промышленности, сельского хозяйства и коммерции. В частности, фирма реставрировала в Барнауле здание на пр. Ленина, 106 (Кол-центр «Альфа-Банка») и старое здание аэропорта.

В 2022 году компания впервые начала строить жилой дом – в Белокурихе.

Новый цех

На Павловском тракте, 323 может появиться цех трикотажного производства. Заказчик – «Спецобъединение-Алтай», компания занимается производством спецодежды.

Сейчас на участке находится большой комплекс, где ранее располагался автоцентр «Лада» и филиал регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.

Павловский тракт, 323.
Павловский тракт, 323.
Google Maps
Павловский тракт, 323.
Павловский тракт, 323.
Google Maps

Объект долго пытались продать на «Авито». В 2020-м году он стоил 160 млн рублей.

Известна общая площадь всех объектов комплекса – 15,5 тыс. кв. м. Площадь участка – 30 тыс. кв. м.

Застройка правого берега

На заседании повторно рассмотрят проект кластера уличных торговых точек с прогулочными зонами и местами для отдыха на правом берегу Оби. На предыдущей встрече эксперты совета посчитали эскиз недостаточно удачным.

Так, члены градсовета сошлись во вменении, что архитекторы не учли новый генплан, который предполагает создание дороги от Нового к Старому мосту. Кроме того, на заседании не уловили общей концепции кластера.

9 ноября авторам предложили полностью переработать проект.

Подробнее о будущих объектах читайте на altapress.ru вечером 29 ноября.

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