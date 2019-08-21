Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Ведущая федерального телеканала продала участок на Рублевке стоимостью почти в 3 млрд рублей

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде продала земельный участок на Рублевке площадью 42,5 тыс. квадратных метров компании, принадлежащей кипрскому офшору, сообщает «Дождь».

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Издание, ссылаясь на данные Росреестра, пишет, что владельцем земли Аскер-заде стала 26 февраля, а уже 18 июля продала ее компании АО «Годовари Девелопмент».

Указанная фирма принадлежит одноименному кипрскому офшору, которым владеют два офшора с Британских Виргинских островов — Nortek Management LTD и Waypion Resources LTD, пишет «Росбалт».

Журналисты напоминают, что владелицей участка рядом с деревней Раздоры в подмосковном Барвихинском, была полная тезка Наили Аскер-заде. Об этом 7 августа написал «Проект». Отмечалось, что примерная стоимость участка — 2,8 млрд рублей (45 млн долларов).

Сама Аскер-заде заявила изданию, что это не ее собственность. На вопрос издания, почему тогда в выписке ЕГРН указано ее полное имя, Аскер-заде ответила смайликом, сообщал «Проект».

Соседи

По данным издания, участок Аскер-заде расположен рядом с госдачей «Барвиха-4», в которой жили Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин, кроме того, вокруг участка телеведущей расположены охраняемые земли с краснокнижными животными.

Собственность

По данным «Проекта», в собственности у Наили Аскер-заде также есть две огромные квартиры — в сентябре 2011 года она стала собственницей квартиры площадью 228 кв. метров в 1-м Зачатьевском переулке, а в 2014 году ей в собственность перешла еще одна, соседняя, площадью 155 кв. метров. Общую стоимость квартир Аскер-заде в этом доме можно оценить в 300 млн рублей.

Формально Аскер-заде, хотя и работает на государственном канале, не является госслужащей, отмечает издание. Зарплата топ-ведущих ВГТРК — несколько сотен тысяч рублей, говорит источник, близкий к руководству холдинга.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость