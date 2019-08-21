Ведущая федерального телеканала продала участок на Рублевке стоимостью почти в 3 млрд рублей

Издание, ссылаясь на данные Росреестра, пишет, что владельцем земли Аскер-заде стала 26 февраля, а уже 18 июля продала ее компании АО «Годовари Девелопмент».

Указанная фирма принадлежит одноименному кипрскому офшору, которым владеют два офшора с Британских Виргинских островов — Nortek Management LTD и Waypion Resources LTD, пишет «Росбалт».

Журналисты напоминают, что владелицей участка рядом с деревней Раздоры в подмосковном Барвихинском, была полная тезка Наили Аскер-заде. Об этом 7 августа написал «Проект». Отмечалось, что примерная стоимость участка — 2,8 млрд рублей (45 млн долларов).

Сама Аскер-заде заявила изданию, что это не ее собственность. На вопрос издания, почему тогда в выписке ЕГРН указано ее полное имя, Аскер-заде ответила смайликом, сообщал «Проект».

Соседи

По данным издания, участок Аскер-заде расположен рядом с госдачей «Барвиха-4», в которой жили Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин, кроме того, вокруг участка телеведущей расположены охраняемые земли с краснокнижными животными.

Собственность

По данным «Проекта», в собственности у Наили Аскер-заде также есть две огромные квартиры — в сентябре 2011 года она стала собственницей квартиры площадью 228 кв. метров в 1-м Зачатьевском переулке, а в 2014 году ей в собственность перешла еще одна, соседняя, площадью 155 кв. метров. Общую стоимость квартир Аскер-заде в этом доме можно оценить в 300 млн рублей.

Формально Аскер-заде, хотя и работает на государственном канале, не является госслужащей, отмечает издание. Зарплата топ-ведущих ВГТРК — несколько сотен тысяч рублей, говорит источник, близкий к руководству холдинга.