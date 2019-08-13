Верховный суд разъяснил, когда банк забирает ипотечную квартиру

Если ипотечный заемщик допускает просрочки платежей, кредитор может забрать у него квартиру. Однако это правило работает только при определенных условиях, пояснил накануне Верховный суд, передает « Российская газета ».

Издание приводит пример российской семьи, которая 10 лет исправно платила по ипотеке, но потом допустила несколько просрочек. Кредитор потребовал единоразово оплатить сумму долга, назначил им штраф, а также выставил квартиру на продажу.

Разбирательства дошли до «Верховного суда», который разъяснил, что за долги непосредственно перед банком ипотечное жилье может быть взыскано при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее пяти процентов от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трех месяцев.

Напомним, что подобный случай произошел в Барнауле. Просрочку по ипотечным платежам допустила многодетная мать Юлия Батова. В 2013 году она взяла кредит 500 тыс. рублей на покупку «трешки», оперативно погасив около 400 тыс. за счет материнского капитала.

Из-за проблем на работе год она задерживала платежи по ипотеке. Банк продал ее квартиру. Краевой суд признал за молодой женщиной долг перед кредитной организацией в сумме 104 тыс. рублей, отменив требование о выселении семьи.