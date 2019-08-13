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Недвижимость

Верховный суд разъяснил, когда банк забирает ипотечную квартиру

Если ипотечный заемщик допускает просрочки платежей, кредитор может забрать у него квартиру. Однако это правило работает только при определенных условиях, пояснил накануне Верховный суд, передает «Российская газета».

Деньги.
Деньги.
СС0

Издание приводит пример российской семьи, которая 10 лет исправно платила по ипотеке, но потом допустила несколько просрочек. Кредитор потребовал единоразово оплатить сумму долга, назначил им штраф, а также выставил квартиру на продажу.

Разбирательства дошли до «Верховного суда», который разъяснил, что за долги непосредственно перед банком ипотечное жилье может быть взыскано при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее пяти процентов от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трех месяцев.

Напомним, что подобный случай произошел в Барнауле. Просрочку по ипотечным платежам допустила многодетная мать Юлия Батова. В 2013 году она взяла кредит 500 тыс. рублей на покупку «трешки», оперативно погасив около 400 тыс. за счет материнского капитала.

Из-за проблем на работе год она задерживала платежи по ипотеке. Банк продал ее квартиру. Краевой суд признал за молодой женщиной долг перед кредитной организацией в сумме 104 тыс. рублей, отменив требование о выселении семьи.

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