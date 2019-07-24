Многодетная мать из Барнаула через суд вернула отобранную за долги квартиру

Алтайский краевой суд встал на сторону многодетной семьи, чья квартира была продана из-за небольшого долга по ипотеке, говорится на сайте ассоциации по защите прав заемщиков.

Требование Сбербанка о выселении Юлии Батовой и ее четверых детей отменили. Краевой суд признал за молодой женщиной долг перед кредитной организацией в сумме 104 тыс. рублей.

«Сбербанк должен в ближайшее время сообщить реквизиты для перечисления суммы долга. Деньги уже давно лежат на депозите нотариуса, который сразу же погасит неплатеж. А дальше мы будет в рамках закона принимать меры по отмене продажи и возвращению квартиру в собственность владелице», — заявил адвокат Батовой.

Теперь у банка формально нет претензий к многодетной семье. Тем не менее, у Сбербанка остается право подать кассационную жалобу.

Как писал altapress.ru, в сложной ситуации многодетная мать оказалась в 2016 году. Ипотеку она взяла на покупку «трешки» еще в 2013-м, и из общей суммы кредита (500 тыс. рублей) около 400 тыс. оперативно погасила за счет материнского капитала.

Платежи она регулярно гасила, но появились сложности с работой и финансами, объясняет женщина. Год она то задерживала платежи по ипотеке, то гасила долг, то снова опаздывала или погашала только часть обязательной суммы.

Осенью 2017 года банк подал иск в Индустриальный райсуд: потребовал взыскать с Батовой весь оставшийся долг по кредиту (112,8 тыс. рублей плюс проценты) и обратить взыскание на имущество. В мае 2018-го суд пошел банку навстречу. Исполнительный лист отправили приставам, те наложили арест на жилье, а в декабре 2018-го квартира сменила владельца.

«Мы нашли в двери записку: я новый собственник квартиры, приду менять замки», — так Юлия Батова узнала, что ее квартира продана.