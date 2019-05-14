Как у многодетной семьи из Барнаула отобрали ипотечное жилье и каковы шансы его вернуть

Многодетная мать из Барнаула Юлия Батова узнала, что ее квартира продана из-за небольшого долга по ипотеке, получив в дверь записку от нового собственника. Как уже сообщал altapress.ru , семью неминуемо ожидало выселение, но теперь шанс вернуть жилье появился. Новые подробности стали известны на заседаниях суда, где рассматривается дело Батовой.

В банк не обращалась

В сложной ситуации мать четверых детей Юлия Батова оказалась в 2016 году. Ипотеку она взяла на покупку «трешки» еще в 2013-м, и из общей суммы кредита (500 тыс. рублей) около 400 тыс. оперативно погасила за счет материнского капитала.

Платежи она регулярно гасила, но появились сложности с работой и финансами, объясняет женщина. Год она то задерживала платежи по ипотеке, то гасила долг, то снова опаздывала или погашала только часть обязательной суммы.

Юлия Батова. altapress.ru

Юлия Батова,

многодетная мать из Барнаула:

В банк я не обращалась — отчасти из-за безграмотности, отчасти не верила, что это изменит ситуацию.

Осенью 2017 года банк подал иск в Индустриальный райсуд: потребовал взыскать с Батовой весь оставшийся долг по кредиту (112,8 тыс. рублей плюс проценты) и обратить взыскание на имущество. В мае 2018-го суд пошел банку навстречу. Исполнительный лист отправили приставам, те наложили арест на жилье, а в декабре 2018-го квартира сменила владельца.

Суды устанавливают начальную продажную стоимость квартиры в размере 80% от стоимости квартиры, указанной в выводах экспертизы. Квартиру Батовой оценили в 1,87 млн рублей, выставили на продажу за 1,5 млн.

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Не забудут , не простят

То, что из-за долга по ипотечному кредиту квартиру могут отобрать — давно не новость. Отбирают и будут отбирать. Если вы взяли деньги в банке под залог своей недвижимости и регулярно срываете сроки погашения, никто вас не пожалеет и не простит, а о долге не забудет.

Не договорились с банком об отсрочке-реструктуризации? Долг взыщут по суду. И если он больше 5% от стоимости залога, имущество, скорее всего, выставят на торги.

Суд может учесть непростую ситуацию заемщика, объясняет сайт «Финансовая культура». Однако на суде Юлии Батовой не было: по ее словам, ни от банка, ни от суда, ни от приставов она извещений о суде и его решении не получала. А о том, что жилье ей больше не принадлежит, узнала из записки в замочной скважине от нового владельца.

Кредит , недвижимость. maxxyustas/depositphotos

Восстановили сроки

К тому времени сроки на обжалование решения Индустриального райсуда у Юлии Батовой были пропущены — решение уже вступило в силу. Но в апреле 2019-го у нее появился шанс развернуть ситуацию: ее адвокатам удалось восстановить пропущенные сроки.

9 апреля Алтайский краевой суд принял решение рассмотреть апелляционную жалобу по правилам суда первой инстанции. На заседаниях краевого суда, на которых побывал корреспондент altapress.ru, стало известно, как владелец жилья, допустивший просрочку, мог ничего не знать о том, что происходит с его долгом и его жильем.

Перепутали время года

Представитель кредитного учреждения утверждал, что в банке не раз общались с заемщицей. И уведомление о досрочном погашении кредита женщине направили еще летом 2017 года.

Константин Смоликов,

адвокат многодетной матери из Барнаула:

Нас документы банка не убедили. Требование о досрочном погашении направлялось на улицу Осенняя, где Юлия Александровна проживала недолго. Тогда как жилье, которое она купила и в котором жила и была зарегистрирована, находится на улице Весенней.

Юлия Батова и ее адвокаты в краевом суде. altapress.ru.

При этом в банке имелась информация, где на самом деле живет заемщица, утверждает адвокат. Об этом же говорит и она сама.

Юлия Батова,

многодетная мать из Барнаула:

Когда я приобретала квартиру, я прописалась в квартире у риэлтора на месяц. Мне пришлось это сделать, чтобы получить ипотеку, потому что свое жилье на тот момент я продала. Через 1,5 месяца, когда маткапитал поступил на счет Сбербанка, я приехала в банк и заявила, что проживаю по адресу приобретенной квартиры.

Судебные извещения не приносили

Рассмотрели в краевом суде и вопрос, как произошло, что Батова не знала о заседаниях Индустриального райсуда о взыскании долга и обращении его на имущество. Почтальон, которого пригласили в краевой суд, признался, что из-за занятости не разносил в это время корреспонденцию.

Константин Смоликов полагает: суд не принял исчерпывающие меры по должному информированию Юлии Батовой о месте и времени заседания.

Деньги. Недвижимость. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Квартира стоит дороже

Между тем, принимая решение об обращении взыскания на квартиру, суд исходил из данных оценщика: тот полагал, что заложенное жилье стоит 1,87 млн рублей. Общий долг женщины по кредиту составлял 112,8 тыс. рублей плюс проценты и судебные издержки — в сумме это оказалось больше 5% от стоимости залога, из-за чего квартиру и выставили на торги.

Но, по мнению адвокатов, квартира стоит намного дороже. Стало быть, 5-процентный барьер не превышен и обращение взыскания не имущество не правомерно.

Юлия Батова,

многодетная мать из Барнаула:

В моем доме часто выставляют квартиры на продажу и я знаю, сколько они стоят. Реальная цена моей квартиры — 2,4 млн рублей.

Константин Смоликов,

адвокат Юлии Батовой:

Нам известно, что новый владелец квартиры уже выставил ее на продажу, указав цену около 2,5 млн рублей.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

На суде адвокаты ходатайствовали о проведении повторной экспертизы стоимости квартиры, и суд ходатайство удовлетворил. Смоликов уверен, что новая оценка будет выше и, значит, решение Индустриального райсуда удастся оспорить. Шансы вернуть жилье он считает весьма высокими.

Ничьи права не будут нарушены

Адвокаты Батовой полагают: если суд примет решение вернуть ей жилье, не пострадает ни банк, ни новый покупатель. Во-первых, Батова внесла на депозит нотариуса 120 тыс. рублей. Это ее общий долг перед банком, который сейчас она погасить не может, хотя и хочет — ведь ее кредитный договор расторгнут.

Во-вторых, деньги в случае «разворота» сделки вернутся покупателю.

Константин Смоликов,

адвокат Юлии Батовой:

Правовой механизм возврата сторон в первоначальное положение имеется. Есть определение Верховного суда от 2017 года, в котором рассказано, что надо делать в таких ситуациях. Если решение у нас отменяется хотя бы в части обращения взыскания на имущество, торги будут признаны недействительным. Банк возвращает покупателю деньги, а покупатель возвращает квартиру. Ничьи права уже не будут нарушены.

На сегодня семья продолжает жить в квартире, которая ей уже не принадлежит. Будущее жилья решится в течение нескольких месяцев, полагают адвокаты.