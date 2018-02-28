Весной откроют "секретный" ТРЦ в Барнауле, где можно будет пострелять

ТРЦ расположился на ул. Власихинской, напротив микрорайона "Лазурный". В "Заре" откроются продуктовые и одежные магазины, а также "изюминка" — развлекательный комплекс, где можно будет пострелять из лука и арбалета.

Наталья Есипова,

владелица "Инвест-Ритеил":

— "Заря" — это четырехэтажное здание с парковкой в цокольном этаже. Общая площадь здания — 14 тыс. кв. м. Это торговый центр районного масштаба, то есть предполагается, что его будут посещать жители близлежащих спальных районов. Для них запланирован продуктовый магазин, но он не станет якорным арендатором — их достаточно на более близком расстоянии от дома горожан.

Скорее объектами притяжения торгово-развлекательного центра станут крупный семейный магазин одежды, зоомагазин, концепция фикс-прайс и развлекательный центр. Он займет весь четвертый этаж. Здесь можно будет пострелять из луков и арбалетов.

"Инвест-Ритеил" подобрала пул арендаторов для нового ТРЦ, но пока не раскрывает их названия. Известно, что барнаульским "районником" заинтересована новосибирская сеть кафе-столовых быстрого питания, которая предлагает домашние блюда. Пока она не представлена в Барнауле.

Наталья Есипова,

владелица "Инвест-Ритеил":

— Мы рассчитываем, что "Заря" откроется в апреле-мае. Сейчас ТРЦ в высокой степени готовности. По сути около полутора месяцев мы берем на то, чтобы сделать ремонт для конкретных магазинов.

Наталья Есипова полагает, что концепция "Зари" выстрелит, потому что сейчас востребованы торговые центры формата "у дома" с развлекательной составляющей.

Факт

В начале марта Барнауле открывается торговый центр "Простор", который построил собственник сети "Семейного Бигса". Проект расположен между двумя крупными ТРЦ Барнаула — "Весной" и "Огнями". Эксперты полагают, что в ближайшее время в Барнауле могут появляться максимум такие моллы районного масштаба. Более крупные проекты, как "Галактика", уже не смогут аккумулировать необходимое количество арендаторов и покупателей.