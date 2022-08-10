Выгодные вложения. Почему стоит довериться группе компаний «Инвест Недвижимость»

Обещания и гарантии
ГК «Инвест Недвижимость» работает в нескольких направлениях: выступает как агентство недвижимости, занимается инвестициями и управлением коммерческой недвижимостью, а также участвует в развитии торговых сетей.
В «Инвест Недвижимости» работает уникальная команда профессионалов рынка с более чем 10-летним опытом в любом направлении деятельности: как в коммерческой, так и в жилой недвижимости. В компании ценят и постоянно повышают уровень профессиональной ответственности специалистов. Поэтому клиенты, доверившие нам решение своих жилищных или коммерческих вопросов, всегда получают качественные и надежные риэлторские и юридические услуги.
В работе ГК «Инвест Недвижимость» руководствуется замечательным принципом — никогда не давать пустых обещаний. Все предложения агентов подкреплены точными расчетами, поэтому клиент получает желаемый результат.
«Тот, кто однажды сделал инвестицию с нами, потом крайне редко или вообще никогда не покупает объекты сам», — говорит генеральный директор группы компаний «Инвест Недвижимость» Александр Никитин.
Лучшие объекты достаются лучшим инвесторам. Выгода растет пропорционально инвестициям. Тот, кто больше платит, получает при этом максимальную выгоду и для себя.
Старые надежные инвесторы и новые клиенты доверяют компании, будучи уверенными в том, что агенты креативно подойдут к работе и найдут наиболее выгодный вариант максимально быстро.
Один пример. В «шоковый» период для рынка в апреле 2022 «Инвест Недвижимость» приобрела объект стоимостью 16 млн рублей и сдала его за 300 тыс. рублей в месяц с окупаемостью около пяти лет. Покупку осуществили всего за пару дней, а покупатель даже не смотрел объект — настолько велико было доверие компании. Он приехал только через месяц и был очень рад.
После подбора помещения для вложений агенты обычно не дают никаких гарантий. Компания «Инвест Недвижимость» уникальна и в этом смысле.
«Мы даем гарантию на свою работу, на определенный доход для инвестора, и возможную смену арендатора или даже объекта, пока правда до смены объекта не доходило, — говорит Александр Никитин. — Заменять арендаторов иногда приходилось, особенно, в нестабильные времена. Но в любом случае мы всегда исполняли и продолжаем исполнять свои обязательства в полном объеме».
Факт
Менее четырех месяцев назад «Инвест Недвижимость» взяла в управление бизнес-центр «Титул» площадью более 5000 кв. м и за три месяца заполнила его арендаторами более чем на две трети.
ГК «Инвест Недвижимость» является постоянным партнером «Сбербанка», неоднократно и заслуженно получая звание «Золотой партнер».
Покупка и аренда
Наряду с покупкой и продажей коммерческой недвижимости, компания активно занимается и арендой. Причем не только в плане сдачи помещений, но также и поиском, и подбором объектов, необходимых для клиентов, будь то сети или собственники бизнеса.
«Зачастую, чтобы правильно подобрать объект, требуется сначала провести большую работу по анализу самого запроса: понять, чего хочет заказчик, какие цели он преследует и каких результатов ожидает. И только после этого переходить к непосредственно подбору помещения», — рассказывает Александр Никитин.
В продажах, по его словам, все обстоит в точности до наоборот: сначала изучается потенциально интересные направления бизнеса в конкретном районе или конкретном доме. И только после этого можно предлагать объект потенциальным покупателям.
Любой объект, попадая в работу «Инвест Недвижимости» тщательно анализируется по многим параметрам. Поэтому агенты компании могут делать индивидуальные предложения инвесторам.
Банки, продукты, лекарства…
Одним из самых первых и самых значимых до сих пор направлений деятельности «Инвест Недвижимости» остается развитие торговых сетей. В этом сегменте группа компаний является одним из лидеров рынка и продолжает удерживать позиции уже много лет.
Агенты подбирают объекты с учетом специфики сети, точно просчитывают покупательский трафик каждой точки, имеют в своем арсенале полную базу собственников недвижимости, включая самые ключевые и проходимые места в городе. Все это помогает инвесторам получить быстрый и качественный результат.
«Речь идет не только о продуктовых или каких-то иных сетях, развивающихся в регионе, но также и о федеральных операторах сотовой связи, банках, страховых и иных компаниях, которые ведут развитие в городе», — говорит Александр Никитин.
Компании, задумавшей развитие в Барнауле, не нужно самостоятельно нанимать отдельного специалиста. Надо просто обратиться в «Инвест Недвижимость» и задать необходимое количество точек в городе.
«Нам достаточно одного года, чтобы любую сеть поставить на ноги в пределах одного города или даже целого региона», — с уверенностью говорит Александр Никитин.
Контроль и понятная рентабельность
Доверительное управление коммерческой недвижимостью — еще одно направление деятельности «Инвест Недвижимость». Здесь практикуется исключительно персональный подход к клиенту.
Опытная команда возьмет на себя все заботы о приобретенных помещениях: от поиска сантехника и выставления счетов, до подбора пула арендаторов и оптимизации налогов. Кроме того, поможет увеличить доходность объекта и уменьшить срок окупаемости.
«Часто собственник самостоятельно не участвует в использовании или сдаче в аренду собственного имущества, — объясняет Александр Никитин. — Это происходит по разным причинам: иногда собственник живет далеко или просто не хочет заниматься этим видом деятельности. А бывает, что он занят основным бизнесом, а часть его инвестиций просто не работают. В этот момент человек оказывает доверие компании и позволяет полностью специалисту заниматься сдачей в аренду собственного имущества».
По словам генерального директора ГК «Инвест Недвижимость», раньше считалось, что обращаться за помощью в управлении или сдаче в аренду — это дорого и неэффективно. На сегодняшний же день все большее количество людей прибегают именно к такому способу ведения бизнеса.
В доверительном управлении есть масса плюсов. Во-первых, собственник может высвободить время на выполнение более важных и значимых задач. А во-вторых, процесс сдачи и управления, переданный в руки профессионалов, протекает ровно, стабильно, с понятной для собственника рентабельностью и достаточным уровнем контроля.
ГК «Инвест Недвижимость» практически на каждом этапе своего существования управляла различными объектами коммерческой недвижимости: офисными центрами, торговыми помещениями, производственными и складскими базами. Причем занималась запуском объектов с нуля, полностью формируя пул арендаторов на совершенно свободных площадях, выбирая как направление деятельности арендаторов, так и сроков аренды помещений.
При этом «Инвест Недвижимость» всегда выполняла все свои обещания и договоренности, работала максимально эффективно, что сделало ее лидером на рынке управления коммерческой недвижимостью, которому можно полностью довериться.
Справка
«Инвест Недвижимость» успела поработать и стать партнером для многих известных в Барнауле торговых компаний:
- «Белый замок»,
- «Форнэ»,
- «Билайн»,
- «МТС»,
- банк «Открытие»,
- Совкомбанк,
- Сбербанк,
- алтайских сетей аптек «Здоровье» и «Губернский лекарь»,
- федеральной сети аптек «Фармакопейка»,
- Алейский мясокомбинат,
- Пекарня «Хлеббери»,
- «Вкусная Жизнь»,
- «Магнит»,
- «Пятерочка»,
- «Ярче».
Пару лет назад руководителя АН «Инвест Недвижимость» Александра Никитина инвесторы называли Саша Миллион. Он был самым «дорогим» агентом.
Теперь комиссионные стали еще выше, но люди всегда знают, за что платят: их выгода будет хорошо просчитанной и максимальной.
Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 7-а, оф. 403
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