Выгодные вложения. Почему стоит довериться группе компаний «Инвест Недвижимость»

ГК « Инвест Недвижимость » работает на рынке с 2007 года. За это время случилось немало кризисов, и все успешно пережиты. Компания стала не просто агентством недвижимости, но и надежным партнером, на которого можно положиться. Рассказываем, в чем секрет успешного бизнеса и почему нужно полностью доверять своему управляющему.

Обещания и гарантии

ГК «Инвест Недвижимость» работает в нескольких направлениях: выступает как агентство недвижимости, занимается инвестициями и управлением коммерческой недвижимостью, а также участвует в развитии торговых сетей.

В «Инвест Недвижимости» работает уникальная команда профессионалов рынка с более чем 10-летним опытом в любом направлении деятельности: как в коммерческой, так и в жилой недвижимости. В компании ценят и постоянно повышают уровень профессиональной ответственности специалистов. Поэтому клиенты, доверившие нам решение своих жилищных или коммерческих вопросов, всегда получают качественные и надежные риэлторские и юридические услуги.

В работе ГК «Инвест Недвижимость» руководствуется замечательным принципом — никогда не давать пустых обещаний. Все предложения агентов подкреплены точными расчетами, поэтому клиент получает желаемый результат.

«Тот, кто однажды сделал инвестицию с нами, потом крайне редко или вообще никогда не покупает объекты сам», — говорит генеральный директор группы компаний «Инвест Недвижимость» Александр Никитин.

Лучшие объекты достаются лучшим инвесторам. Выгода растет пропорционально инвестициям. Тот, кто больше платит, получает при этом максимальную выгоду и для себя.

Старые надежные инвесторы и новые клиенты доверяют компании, будучи уверенными в том, что агенты креативно подойдут к работе и найдут наиболее выгодный вариант максимально быстро.

Один пример. В «шоковый» период для рынка в апреле 2022 «Инвест Недвижимость» приобрела объект стоимостью 16 млн рублей и сдала его за 300 тыс. рублей в месяц с окупаемостью около пяти лет. Покупку осуществили всего за пару дней, а покупатель даже не смотрел объект — настолько велико было доверие компании. Он приехал только через месяц и был очень рад.

После подбора помещения для вложений агенты обычно не дают никаких гарантий. Компания «Инвест Недвижимость» уникальна и в этом смысле.

«Мы даем гарантию на свою работу, на определенный доход для инвестора, и возможную смену арендатора или даже объекта, пока правда до смены объекта не доходило, — говорит Александр Никитин. — Заменять арендаторов иногда приходилось, особенно, в нестабильные времена. Но в любом случае мы всегда исполняли и продолжаем исполнять свои обязательства в полном объеме».

Факт Менее четырех месяцев назад «Инвест Недви­жимость» взяла в управление бизнес-­центр «Титул» площадью более 5000 кв. м и за три месяца заполнила его арендаторами более чем на две трети. ГК «Инвест Недвижимость» является постоянным партнером «Сбербанка», неоднократно и заслуженно получая звание «Золотой партнер».

Покупка и аренда

Наряду с покупкой и продажей коммерческой недвижимости, компания активно занимается и арендой. Причем не только в плане сдачи помещений, но также и поиском, и подбором объектов, необходимых для клиентов, будь то сети или собственники бизнеса.

«Зачастую, чтобы правильно подобрать объект, требуется сначала провести большую работу по анализу самого запроса: понять, чего хочет заказчик, какие цели он преследует и каких результатов ожидает. И только после этого переходить к непосредственно подбору помещения», — рассказывает Александр Никитин.

В продажах, по его словам, все обстоит в точности до наоборот: сначала изучается потенциально интересные направления бизнеса в конкретном районе или конкретном доме. И только после этого можно предлагать объект потенциальным покупателям.

Любой объект, попадая в работу «Инвест Недвижимости» тщательно анализируется по многим параметрам. Поэтому агенты компании могут делать индивидуальные предложения инвесторам.

Банки , продукты , лекарства…

Одним из самых первых и самых значимых до сих пор направлений деятельности «Инвест Недвижимости» остается развитие торговых сетей. В этом сегменте группа компаний является одним из лидеров рынка и продолжает удерживать позиции уже много лет.

Агенты подбирают объекты с учетом специфики сети, точно просчитывают покупательский трафик каждой точки, имеют в своем арсенале полную базу собственников недвижимости, включая самые ключевые и проходимые места в городе. Все это помогает инвесторам получить быстрый и качественный результат.

«Речь идет не только о продуктовых или каких-то иных сетях, развивающихся в регионе, но также и о федеральных операторах сотовой связи, банках, страховых и иных компаниях, которые ведут развитие в городе», — говорит Александр Никитин.

Компании, задумавшей развитие в Барнауле, не нужно самостоятельно нанимать отдельного специалиста. Надо просто обратиться в «Инвест Недвижимость» и задать необходимое количество точек в городе.

«Нам достаточно одного года, чтобы любую сеть поставить на ноги в пределах одного города или даже целого региона», — с уверенностью говорит Александр Никитин.

Контроль и понятная рентабельность

Доверительное управление коммерческой недвижимостью — еще одно направление деятельности «Инвест Недвижимость». Здесь практикуется исключительно персональный подход к клиенту.

Опытная команда возьмет на себя все заботы о приобретенных помещениях: от поиска сантехника и выставления счетов, до подбора пула арендаторов и оптимизации налогов. Кроме того, поможет увеличить доходность объекта и уменьшить срок окупаемости.

«Часто собственник самостоятельно не участвует в использовании или сдаче в аренду собственного имущества, — объясняет Александр Никитин. — Это происходит по разным причинам: иногда собственник живет далеко или просто не хочет заниматься этим видом деятельности. А бывает, что он занят основным бизнесом, а часть его инвестиций просто не работают. В этот момент человек оказывает доверие компании и позволяет полностью специалисту заниматься сдачей в аренду собственного имущества».

По словам генерального директора ГК «Инвест Недвижимость», раньше считалось, что обращаться за помощью в управлении или сдаче в аренду — это дорого и неэффективно. На сегодняшний же день все большее количество людей прибегают именно к такому способу ведения бизнеса.

В доверительном управлении есть масса плюсов. Во-первых, собственник может высвободить время на выполнение более важных и значимых задач. А во-вторых, процесс сдачи и управления, переданный в руки профессионалов, протекает ровно, стабильно, с понятной для собственника рентабельностью и достаточным уровнем контроля.

ГК «Инвест Недвижимость» практически на каждом этапе своего существования управляла различными объектами коммерческой недвижимости: офисными центрами, торговыми помещениями, производственными и складскими базами. Причем занималась запуском объектов с нуля, полностью формируя пул арендаторов на совершенно свободных площадях, выбирая как направление деятельности арендаторов, так и сроков аренды помещений.

При этом «Инвест Недвижимость» всегда выполняла все свои обещания и договоренности, работала максимально эффективно, что сделало ее лидером на рынке управления коммерческой недвижимостью, которому можно полностью довериться.

Справка «Инвест Недвижимость» успела поработать и стать партнером для многих известных в Барнауле торговых компаний: «Белый замок»,

«Форнэ»,

«Билайн»,

«МТС»,

банк «Открытие»,

Совкомбанк,

Сбербанк,

алтайских сетей аптек «Здоровье» и «Губерн­ский лекарь»,

федеральной сети аптек «Фарма­копейка»,

Алейский мясо­комбинат,

Пекарня «Хлеб­бери»,

«Вкусная Жизнь»,

«Магнит»,

«Пятерочка»,

«Ярче». Пару лет назад руководителя АН «Инвест Недвижимость» Александра Никитина инвесторы называли Саша Миллион. Он был самым «дорогим» агентом. Теперь комиссионные стали еще выше, но люди всегда знают, за что платят: их выгода будет хорошо просчитанной и максимальной.

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 7-а, оф. 403

Тел. 8 (3852) 20-02-02, 253−252

Сайт: 22invest.ru