Выгодно ли покупать квартиру в Москве для сдачи

Недвижимость ― одно из самых надежных вложений. Сегодня в недвижимость инвестируют и в крупных, и в небольших по численности населения регионах.

Квартиру в столице определенно можно рассматривать как пример успешного инвестирования. Это не только способ сохранить деньги, но и возможность приумножить свое состояние — как при сдаче в аренду, так и в случае продажи недвижимости спустя несколько лет.

Чтобы понять, где выгоднее всего купить квартиру в Москве для сдачи в аренду, следует тщательно изучить варианты районов и квартир.

Выбор района

Выбирая, какую квартиру снять, в первую очередь смотрят на транспортную доступность. Поэтому наиболее актуальны районы, находящиеся вблизи метро и автобусных остановок. Также стоит обратить внимание на удаленность станций электропоездов. Лучше всего, если до станции метро — не более 10 минут пешком. Чем больше транспортных развязок и чем ближе они находятся, тем дороже стоимость жилья.

Расположение жилья в дорогостоящем районе вовсе не обязательно значит, что она станет выгодной для сдачи и будет пользоваться большим спросом. Как правило, цены на жилье в центральных районах непосильно дорогие для арендующих, особенно — приехавших из других регионов. Поэтому жилье, находящееся в отдалении от центра, окупится гораздо быстрее, чем квартира на Арбате или в Хамовниках.

По данным за 2020 год, наиболее востребованными для аренды считаются квартиры, расположенные в пределах Садового и Третьего транспортного кольца, а также недвижимость в ЗАО, СЗАО, в частности Кунцево. А демократичными ценами на жилье под аренду могут похвастаться районы Некрасовка, Новая Москва, Гольяново.

Новостройка или вторичка

Эксперты по недвижимости утверждают, что выгоднее приобретать квартиры в новых домах. Это объясняется следующими преимуществами новостройки:

квартиры в новостройках сдаются за высокие цены;

приобрести квартиру можно в ипотеку ― для новостроек обычно снижают процент на кредит;

новые дома благоустроены и оснащены современной техникой;

ЖКХ обходится дешевле;

системы коммуникаций обновлены ― соответственно , риск неисправностей сводится к минимуму.

Весомым преимуществом квартир в новостройках можно считать и отсутствие предыдущих владельцев. Это значительно облегчает процесс покупки недвижимости и гарантирует чистоту сделки.

Метраж и планировка

Цены на покупку недвижимости напрямую зависят от площади, количества комнат и их расположения, чего не скажешь о стоимости аренды. Основным фактором, на который ориентируются арендаторы, является расположение дома, а не этажность квартиры и ее планировка.

При этом квартиры, равные по метражу, но имеющие разную планировку, могут сдаваться по разным ценам. Так, зачастую студии сдаются за меньшую стоимость, чем однокомнатные аналоги. Исключением является евроремонт: студии со свежей отделкой можно сдавать за ту же стоимость, что и однокомнатные квартиры.

Трудно назвать количество метров на одного человека. Некоторым семьям удобно в маленькой квартире, тогда как молодые люди предпочитают снимать квартиру для одного. В среднем, площадь арендуемой квартиры в столице равна 35−40 кв. м.

Сколько можно заработать на сдаче квартиры в аренду

Опытные риэлторы отвечают, что средний доход от квартиры в аренду в Москве составляет около 6% годовых от стоимости жилья (данные на 2020 год). Таким образом, полностью окупить недвижимость владелец сможет не ранее, чем через 20 лет. Однако подобный доход характерен для квартир, сдающихся на долгосрочный период. Жилье, которое сдается посуточно, приносит на 30% больше денег.

Чтобы рассчитать стоимость аренды жилья, воспользуйтесь этой формулой:

Стоимость недвижимости при покупке / 200 + 10−15%.

Можно ли погасить ипотеку на деньги со сдачи квартиры в аренду

Погасить ипотеку средствами с аренды недвижимости можно в нескольких случаях:

Если при покупке жилья вы внесли больше 50% от стоимости своими средствами;

Если вы сдаете квартиру не на долгий срок, а посуточно.

Однако чаще первоначальный взнос за квартиру составляет 20%. При среднем уровне дохода придется ежемесячно доплачивать в счет платежа из собственных средств.

Недорогие районы для покупки квартиры

Если вы заинтересованы в покупке квартиры под аренду в недорогом районе, следует обратить внимание на спальные районы на окраине Москвы. Это округи ЮВАО и СВАО, а также районы Царицыно, Гольяново, Бирюлево, Южное Бутово и другие. Оптимальным вариантом будет квартира вблизи университета или торгового центра, с косметическим ремонтом и набором мебели для сдачи.

Что лучше купить для сдачи в аренду: квартиру или апартаменты

Выбирая между квартирой и апартаментами, рекомендуем отдавать предпочтение стандартной недвижимости. Жилищно-коммунальные платежи в квартирах значительно ниже, чем в апартаментах.

Но у апартаментов есть пара серьезных преимуществ ― усовершенствованный внешний вид и обновленная охранная система.

Однако из минусов: апартаменты менее востребованы и при покупке в ипотеку имеют завышенную процентную ставку. Доход, получаемый со сдачи в аренду апартаментов, сильно урезается налогами и коммунальными платежами. А еще апартаменты тяжелее продать, так как в них нельзя оформить постоянную регистрацию, что отпугивает потенциальных клиентов.

Можно ли приобрести квартиру для сдачи в аренду на материнский капитал

Материнский капитал представляет собой государственную выплату в форме безналичного сертификата на определенную сумму. Чтобы вложить эти средства в покупку квартиры под аренду, необходимо согласовать приобретение жилья с Пенсионным фондом России.

С помощью этого сертификата можно частично возместить стоимость квартиры и неважно, будет ли жилье первичным или вторичным. Также можно оформить ипотеку и внести первоначальный взнос средствами из материнского капитала.

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