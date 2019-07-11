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Недвижимость

«Вскрытие» показало истинный цвет старинной аптеки в Барнауле

Архитектор Александр Деринг поделился очередным открытием. Оказалось, что аптека Крюгер на самом деле была зеленой. Об этом зодчий написал в Faacebook и опубликовал снимки с процессом реставрации памятника.

Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Анна Зайкова

Архитектор рассказал, что зеленый цвет стен был выбран не случайно. В те времена аптеки чаще всего окрашивались в этот цвет. Например, Губернская аптека в Томске также имела зеленые фасады.

«Наконец, реставраторы приступили к кровле и мы надеемся, что перед дождями здание будет под крышей», — отмечает Деринг.

Ранее altapress.ru писал, что аптеку Крюгер, расположенную в историческом центре Барнаула на ул. Пушкина, 64, будут восстанавливать еще три года.

Собственник здания Сергей Корепанов в 2014 году продал недвижимость и купил у администрации города здание аптеки за 7 млн рублей. На восстановление объекта он направляет часть прибыли от своего производства препаратов на основе трав. Из-за скудности финансирования реставрация затягивается.

Чем известна Аптека Крюгер

Особняк госпожи «Крюгеръ» построен в начале XX века. В нем предпринимательница держала аптеку, а на втором этаже проживала с семьей. В 1929 году здесь организовали первый радиоузел.

В советские времена здесь располагались разные общественные организации, а в последнее время — обувная и швейная мастерские, курсы водительского мастерства и другие маленькие предприятия.

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