«Вскрытие» показало истинный цвет старинной аптеки в Барнауле

Архитектор рассказал, что зеленый цвет стен был выбран не случайно. В те времена аптеки чаще всего окрашивались в этот цвет. Например, Губернская аптека в Томске также имела зеленые фасады.
«Наконец, реставраторы приступили к кровле и мы надеемся, что перед дождями здание будет под крышей», — отмечает Деринг.
Ранее altapress.ru писал, что аптеку Крюгер, расположенную в историческом центре Барнаула на ул. Пушкина, 64, будут восстанавливать еще три года.
Собственник здания Сергей Корепанов в 2014 году продал недвижимость и купил у администрации города здание аптеки за 7 млн рублей. На восстановление объекта он направляет часть прибыли от своего производства препаратов на основе трав. Из-за скудности финансирования реставрация затягивается.
Чем известна Аптека Крюгер
Особняк госпожи «Крюгеръ» построен в начале XX века. В нем предпринимательница держала аптеку, а на втором этаже проживала с семьей. В 1929 году здесь организовали первый радиоузел.
В советские времена здесь располагались разные общественные организации, а в последнее время — обувная и швейная мастерские, курсы водительского мастерства и другие маленькие предприятия.